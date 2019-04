Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Qiagen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber auf 36,50 Euro belassen. Mit Blick auf mögliche Konkurrenz durch einen Tuberkulose-Test von Biomerieux rät Analyst Oliver Reinberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Gewinnmitnahmen. Das langfristige Wachstum sei nicht so sicher, als dass der Markt darüber hinweg sehen dürfte. Zudem erschienen die Qiagen-Ziele für 2020 sehr ambitioniert./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0012169213