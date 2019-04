Berlin (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche steht wieder eine Zinsentscheidung in den USA an, so die Experten von LYNX Broker.Am Mittwoch werde die amerikanische Notenbank FED das dritte Mal in diesem Jahr über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. Angesichts der aktuellsten Zahlen, die eine äußerst geringe Inflation ergaben würden, sei eine Anhebung des Leitzinses eher unwahrscheinlich. Bereits im März hätten die Verantwortlichen signalisiert, dass sie angesichts der aktuellen Finanzlage amerikanischer Unternehmen und geopolitischer Bedenken auf weitere Erhöhungen verzichten würden. ...

