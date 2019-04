Frankfurt (www.fondscheck.de) - Neuer Franklin Templeton-ETF auf Xetra: Aktiv-Investment in europäische Green BondsSeit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Franklin Templeton über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG in einer aktuelllen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...