Die Anzahl der Unternehmen, die ihre Daten über die verschiedenen Cloud-Anbieter speichern, steigt kontinuierlich an. Die Investitionssummen in diesem Sektor steigen rasant. Laut Statista lagen die Umsätze im Cloud-Geschäft in 2018 bei rund 180 Milliarden Dollar und im Bereich Big Data bei circa 50 Milliarden Dollar. Bis 2022 sollen die Umsätze laut Schätzungen auf jeweils 400 Milliarden Dollar zulegen. Von diesem Anstieg werden in erster Linie die Unternehmen profitieren, die im Cloud-und Big Data-Bereich aktiv sind.



Das Wachstum in dem Bereich wird davon befeuert, dass viele digitale Dienstleistungen in die Cloud verlegt werden. Mittlerweile sind es nicht nur Daten, Fotos, Musik und Filme sondern zunehmend auch Anwendungen und ganze Plattformen, die in der Cloud betrieben werden. Das gilt nicht nur für den privaten Bereich, auch immer mehr Firmen lagern Teile Ihrer IT Infrastrukur in die Cloud aus. Oft über einen Dienstleister und nicht in Eigenregie.



Die Deutsche Bank hat ein Zertifikat (Wkn dc8cld; Kurs: 107 Euro) auf den Cloud and Big Data 20 Index von Solactive emittiert. Dieser Index bildet die Kursentwicklung von 20 nach Marktkapitalisierung größten Unternehmen ab, die einen signifikanten Anteil ihrer Umsätze im Bereich Cloud und Big Data erzielen. Dazu gehören unter anderem Okta, SAP, Zendesk, Workday, ServiceNow. Das Produkt ist noch relativ neu. Emission war vor einem Monat.



Mit dem Zertifikat nehmen Anleger ohne Laufzeitbegrenzung eins zu eins an der Wertentwicklung des Index teil. Die Managementgebühren betragen moderate 1,2 Prozent pro Jahr. Der Index wird als ein Net Total Return Index von der Solactive AG in Euro berechnet, alle Dividenden werden abzüglich einer Steuerquote reinvestiert.



Dies ist ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Informationen zum Produkt und zum Abo finden Sie auf unserer Webseite unter Bernecker Börsenkompass