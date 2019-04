Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Telefonica von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 7,70 auf 6,70 Euro gesenkt. Die operativen Risiken bei dem spanischen Telekomanbieter nähmen zu, schrieb Analyst Javier Borrachero in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies unter anderem auf das Wirtschaftsumfeld, den Brexit und die laufende Versteigerung von 5G-Frequenzen in Deutschland./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2019-04-30/14:28

ISIN: ES0178430E18