Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Spezialist für Bausoftware sei stark ins Jahr gekommen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele seien unverändert./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0106 2019-04-30/14:29

ISIN: DE0006452907