Die Hörmann Industries GmbH liefert gute Konzernzahlen für das Jahr 2018 und erwägt zudem eine vorzeitige Refinanzierung ihrer in 2021 fälligen Anleihe (WKN A2AAZG). Die Prüfung diesbezüglich erfolgt mit Blick auf die Kündigungsmöglichkeit (Call-Option) der bestehenden Anleihe ab dem 21. November 2019 zum Kurs von 101,5 %. In diesem Zusammenhang prüft das Unternehmen auch die Neuemission einer neuen Unternehmensanleihe in den nächsten Wochen, die ein Umtauschangebot für die Investoren der bestehenden Anleihe beinhalten würde.

Ziel der Hörmann Industries ist es, in einem günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. Die Entscheidung über die vorzeitige Kündigung der bestehenden Anleihe sowie über die Emission einer neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...