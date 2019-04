Im April sind die Verbraucherpreise in Deutschland um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im März war die Inflation noch deutlich geringer.

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im April im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent gestiegen. Dies teilte das Statistische Bundesamt in seiner vorläufigen Schätzung am Dienstag mit.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...