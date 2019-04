Die Immofinanz bekommt zwei neue Aufsichtsratmitglieder. Der Aufsichtsrat wird den Aktionären in der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 22. Mai 2019 Bettina Breiteneder und Sven Bienert zur Neuwahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. "Bettina Breiteneder und Sven Bienert stärken und ergänzen die Qualifikationsmatrix des Aufsichtsrats und sind durch ihre Erfahrung und Expertise hervorragend geeignet, die strategische Ausrichtung der Immofinanz zu begleiten und zu kontrollieren", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Michael Knap. Der Nominierung der beiden Kandidaten ist laut Immofinanz-Mitteilung ein intensiver Evaluierungsprozess vorangegangen, in den u. a. auch von Aktionären vorgeschlagene Kandidatinnen und Kandidaten einbezogen wurden. Horst Populorum und ...

