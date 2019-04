Die britische Investmentbank HSBC hat Fielmann nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 60 auf 70 Euro angehoben. Analyst Paul Rossington hält das Jahresziel für den Vorsteuergewinn nach dem guten Jahresauftakt für zu konservativ. Höhere Investitionen dürften das Wachstum der Optikerkette noch beschleunigen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel spreche nun für eine Kaufempfehlung./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 23:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0119 2019-04-30/14:53

ISIN: DE0005772206