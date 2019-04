Rite Aid (WKN:857022) wird schon bald sehen, ob eine Aktienzusammenlegung, ein Reverse-Split, es wieder zur Einhaltung der Börsenzulassungsvorschriften führen kann. Der Vorstand der angeschlagenen Drogeriemarktkette hat einen 1:20-Tausch genehmigt, der mit der Marktöffnung am 22. April in Kraft getreten ist. Dabei wurden je 20 Aktien gegen eine einzige neue Aktie zum 20-fachen Kurs getauscht. Das Unternehmen hatte es schwer in letzter Zeit, da in den letzten zwei Jahren nicht nur ein, sondern zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...