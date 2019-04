Besser als die Benchmark - auch in schwierigen Zeiten: Beim Performance-Projekt Stiftungsportfolio kann sich die Freie Internationale Sparkasse (FIS) an der Spitze behauptenEs ist nicht die Regel - aber hier und da kann es vorkommen: Anleger lassen sich aus Unkenntnis von Vermögensverwaltern blenden. In den Reportings können vielleicht die Benchmarks zurechtgebogen, Gebühren nicht einbezogen oder unstimmige Startzeitpunkte gewählt werden. Eigentlich sollte ein Vermögensdepot in seiner Zusammensetzung jedoch die konkreten Bedürfnisse des Anlegers widerspiegeln. Bei den Performance-Projekten der Fuchs I Richter Prüfinstanz (Private Banking Prüfinstanz) werden konkrete Anlegersituationen vorgegeben, auf die Vermögensverwalter dann ihre Anlagedepots und -strategien perfekt anpassen sollen. Im Jahr 2004 vom Finanzjournalisten und Unternehmer Ralf Vielhaber (Fuchsbriefe) sowie vom Juristen und Investmentexperten Dr. Jörg Richter gegründet, war es das Ziel der Prüfinstanz, die Qualität der Beratung in Vermögensfragen und die Qualität im Portfoliomanagement für Privatpersonen, Unternehmer, Stiftungen und andere Institutionen messbar und transparent abzubilden. Verschiedene Markttests und Performanceprojekte wurden daraufhin initiiert. In dem im November 2014 gestarteten Projekt "Stiftungsportfolio III" managen insgesamt 51 Banken und unabhängige Vermögensverwalter das Private Banking-Depot einer gemeinnützigen Stiftung mit einem Ausgangsvolumen von fünf Millionen Euro. Gut ein halbes Jahr vor Ende des Projektes kann sich die Freie Internationale Sparkasse mit ihrem Musterdepot an der Spitze behaupten.

