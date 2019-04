Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern scheine zuversichtlicher zu sein mit Blick auf das Wachstum aus eigener Kraft, schrieb Analyst Chris Schott in einer ersten Stellungnahme am Dienstag. Allerdings scheine das Wachstum nach dem Aufholen der Aktie im Vergleich zu denen von Wettbewerbern nun auch in die Bewertung eingeflossen zu sein./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 07:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 07:57 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0120 2019-04-30/15:05

ISIN: US7170811035