WASHINGTON (Dow Jones)--Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal 2019 etwas schwächer gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im vierten Quartal 2018 hatte der Anstieg ebenfalls 0,7 Prozent betragen. Die Arbeitskosten sind in den letzten Quartalen schneller gestiegen als die Gesamtinflation, was auf den engen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist.

Auf Jahressicht lagen die Arbeitskosten im ersten Quartal um 2,8 Prozent höher. Nach weiteren Angaben des Ministeriums lagen die Löhne und Gehälter der US-Arbeitnehmer zwischen Januar und März um 0,7 Prozent höher als im Vorquartal, bei Boni und anderen Vergütungen wurde ebenfalls eine Zunahme um 0,7 Prozent verzeichnet.

April 30, 2019

