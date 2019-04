Donald Trump verklagt die Deutsche Bank, damit die die Daten über seine Kreditgeschäfte unter Verschluss hält. Ein Problem mehr für die Bank, die ausgerechnet für ihr US-Geschäft dringend eine neue Strategie braucht.

Es ist der vorläufige Höhepunkt einer einst lukrativ schillernden, dann heiklen, ungeliebten Beziehung. US-Präsident Donald Trump hat Klage gegen die Deutsche Bank eingereicht. Er will damit verhindern, dass Informationen über seine Finanzen an die Öffentlichkeit gelangen, denn die Bank hatte angekündigt, Dokumente über ihren prominentesten, aber wohl auch problematischsten Kunden offenzulegen. Das will Trump um jeden Preis verhindern.

Grund für die Auseinandersetzung ist das Bestreben der Demokraten, die Finanzgeschäfte des US-Präsidenten genau zu untersuchen. Der entsprechende Ausschuss im Repräsentantenhaus hat Trumps Banken bereits entsprechende Vorladungen zukommen lassen. Die Deutsche Bank erklärt dazu, sie werde weiterhin alle offiziellen Untersuchungen mit adäquaten Informationen und diesbezügliche Gerichtsentscheidungen befolgen.

Trotzdem kommt Trumps Klage für das Institut zur Unzeit. Berater hatten schon vor Monaten gemutmaßt, die Verbindung zu Trump könnte dem Institut noch größere Probleme bereiten. Und gerade jetzt, nachdem in der vergangenen Woche die mögliche Fusion mit der Commerzbank abgesagt wurde, sucht Deutschlands größte Bank einmal mehr nach einer neuen Strategie - vor allem für das kostenintensive, aber schwächelnde Investmentbanking und das US-Geschäft. Dabei illustriert wohl keine Kundenbeziehung ...

