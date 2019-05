Der US-Präsident will in erster Linie verhindern, dass die Banken den Vorladungen des US-Kongresses zur Übergabe der Finanzunterlagen des Präsidenten nachkommen. Das Repräsentantenhaus hat jüngst zugestimmt, die Frist für die Deutsche Bank und Capital One zu verlängern, um auf die Vorladung zu reagieren. Trumps Anwälte sagten am Mittwoch zu, dass eine Anhörung in der Woche vom 20. Mai möglich sei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...