Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie nach Quartalszahlen von 1350 auf 1315 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Der unter den Erwartungen liegende Umsatz dürfte bis auf weiteres einen Schatten auf die Aktie als Investment werfen, schrieb Analyst am Dienstag in einer ersten Einschätzung. Eine Abschwächung in diesem Ausmaß habe der Internet- und Technologiekonzern seit vier Jahren nicht mehr erlebt./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 04:26 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0125 2019-04-30/15:46

ISIN: US02079K3059