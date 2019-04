Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für die A-Aktie des Google-Mutterkonzerns Alphabet nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1300 US-Dollar belassen. Die leichte Umsatzenttäuschung sei angesichts der Wachstumshistorie des Internetkonzerns eine wirkliche Überraschung, schrieb Analyst Mark Mahaney in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einem deutlichen Kursrückschlag rät er aber zum Einstieg./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2019 / 22:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2019 / 22:06 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2019-04-30/15:49

ISIN: US02079K3059