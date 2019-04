Berlin (ots) - Nationale Tourismusstrategie auf den Weg gebracht



Das Bundeskabinett hat heute die Eckpunkte der nationalen Tourismusstrategie beschlossen. Dazu erklärt der tourismuspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Paul Lehrieder:



"Mit dem heutigen Kabinettsbeschluss hat die Bundesregierung die strategischen Ziele und die Handlungsfelder der im Koalitionsvertrag vereinbarten nationalen Tourismusstrategie festgelegt. Damit sollen die Rahmenbedingungen für die Branche verbessert und das Potenzial noch stärker ausgeschöpft werden. Bei der Erarbeitung des jetzt anstehenden Aktionsplans der Bundesregierung mit konkreten Maßnahmen der einzelnen Bundesressorts werden wir uns dafür einsetzen, dass die Belange der Branche in allen Politikbereichen noch besser berücksichtigt werden.



Der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist besonders wichtig, dass der Tourismus auch jenseits der Metropolen gestärkt wird und damit zur Entwicklung der ländlichen Räume weiterhin beiträgt. Auch wollen wir die Digitalisierung voranbringen, den nachhaltigen Tourismus stärken und wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel ergreifen. Wie all dies gelingen kann, werden wir am kommenden Montag mit Vertretern aus Politik und Tourismuswirtschaft diskutieren."



Hintergrund:



Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird am 6. Mai 2019 in einem Fachgespräch mit Vertretern von Politik und Tourismuswirtschaft über die Zukunft der Tourismusbranche und die Ausgestaltung der Tourismusstrategie diskutieren. Informationen und Anmeldung unter: https://www.cducsu.de/veranstaltungen



OTS: CDU/CSU - Bundestagsfraktion newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7846.rss2



Pressekontakt: CDU/CSU - Bundestagsfraktion Pressestelle Telefon: (030) 227-52360 Fax: (030) 227-56660 Internet: http://www.cducsu.de Email: pressestelle@cducsu.de