(Zusammenfassung)Lausanne (awp) - Logitech hat mit dem Zubehör für Gamer ein Rekordergebnis eingespielt. Der Hersteller von Computerzubehör und Unterhaltungselektronik hat im vergangenen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) so viel verkauft wie noch nie in seiner Firmengeschichte. Und die Rekordjagd soll weitergehen.Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...