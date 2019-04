Qingdao Haier Co.,Ltd.: Geschäftsjahr 2018 - Umsatzsteigerung um 12,2 % auf RMB 183 Mrd. DGAP-News: Qingdao Haier Co.,Ltd. / Schlagwort(e): Jahresergebnis Qingdao Haier Co.,Ltd.: Geschäftsjahr 2018 - Umsatzsteigerung um 12,2 % auf RMB 183 Mrd. 30.04.2019 / 16:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Geschäftsjahr 2018 - Umsatzsteigerung um 12,2 % auf RMB 183 Mrd. - Steigende Umsätze von mehr als 10 % in den letzten fünf aufeinander folgenden Quartalen - Anstieg des Nettoergebnisses (Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnen) um 7,7 % auf RMB 7,4 Mrd. Qingdao / Shanghai / Frankfurt, 30. April 2019 - Qingdao Haier Co., Ltd. (600690.SS; 690D.DE, "Qingdao Haier" oder "die Gesellschaft") hat am 29. April 2019 ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2018 sowie für das erste Quartal 2019 bekanntgegeben. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von RMB 183,3 Mrd., was einer Steigerung von 12,2 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 entspricht. Das den Eigentümern der Muttergesellschaft zuzurechnende Nettoergebnis stieg um 7,7 % auf RMB 7,4 Mrd. Im ersten Quartal 2019 erhöhte sich der Umsatz um 10,2 %. Trotz Gegenwind in der Branche konnte der Umsatz des Unternehmens in den vergangenen fünf Quartalen in Folge um durchschnittlich 10 % gesteigert werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 konzentrierte sich das Unternehmen darauf, seine Führungsrolle bei der Bereitstellung von Smart-Home-Lösungen auszubauen und durch kontinuierliche Anstrengungen in den Bereichen Produktinnovation, Einzelhandelstransformation und globaler Markenaufbau ein erhebliches Wachstum zu erzielen. Gleichzeitig baute das Unternehmen ein offenes Ökosystem rund um das Internet of Things (IoT) auf, das den Nutzern bessere Lebenslösungen bietet, das ökologische Einkommen fördert und seinen Status als führende ökologische Marke für Smart Homes festigt. Technologische Expertise unterstützt den weiteren Ausbau der Marktanteile Im Heimatmarkt China stiegen die Retail-Marktanteile der Haier-Produkte laut Statistiken des China Market Monitor ausnahmslos an. Haier Kühlschränke und Waschmaschinen behaupteten weiterhin den ersten Platz in der Branche mit Marktanteilen, die 3,1 mal sowie 1,9 mal so hoch wie die der zweitplatzierten Wettbewerber sind. Die starke Marktposition wurde durch die führende Technologiekompetenz von Haier unterstützt. Das Unternehmen setzte die Einführung der Originaltechnologie mittels seines firmeneigenen F&E-Systems auf globaler Ebene fort. Inlandsmarkt: Vertiefte Transformation im Einzelhandel und weiterer Vorsprung im High-End-Bereich für Wachstum trotz Gegenwind Mit dem Wegfall der demografischen Dividende tritt Chinas unelastische Nachfrage nach Haushaltsgeräten in eine Sättigungsphase ein, was auch die chinesische Haushaltsgeräteindustrie 2018 ausnahmslos unter Druck setzte. Damit erreicht das Wachstum seinen Gipfel. Im Jahr 2018 beliefen sich die Einzelhandelsumsätze des chinesischen Haushaltsgerätemarktes auf RMB 832,7 Mrd., ein Plus von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr, während die Wachstumsrate nur ein Siebtel des Vorjahres betrug. Um trotz des Gegenwinds eines zunehmend gesättigten Haushaltsgerätemarktes nachhaltiges Wachstum zu erzielen, baute Qingdao Haier seine Fähigkeit weiter aus, intelligente Haushaltslösungen mit Bedarf für Folgeeinkäufe anzubieten, die Quantität und Qualität seines Netzwerks zu erhöhen und die Transformation im Einzelhandel zu vertiefen. Das Unternehmen hat den Vorsprung im High-End-Bereich von Casarte weiter ausgebaut und seine junge Marke Leader kontinuierlich weiterentwickelt. Im Jahr 2018 übertraf die Entwicklung von Casarte im High-End-Markt mit einem Umsatzwachstum von 44 % weiterhin den Wettbewerb. Darüber hinaus hat sich Casarte mit fast der Hälfte des Marktsanteils eine führende Position im High-End-Markt erarbeitet. Nach den Statistiken des China Market Monitor stieg der Marktanteil der Casarte-Produkte mit einem Preisniveau von jeweils mehr als 10.000 RMB um 7,7 Prozentpunkte auf 42,7 %. Überseemarkt: Führend in Markeninnovation und Wachstum 2018 trieb Qingdao Haier mit dem Ziel der lokalisierten Markeninnovation und -führung die Synergie seiner globalen Organisationsstrukturen voran und vertiefte das "three-in-one" globale Layout von lokalisierter F&E, lokaler Produktion und lokalem Marketing. Während das Wachstum in wichtigen Regionen das der Branche übertraf, erzielten alle Sparten der Weißen Ware ein zweistelliges Wachstum. Während der gesamte nordamerikanische Markt im vergangenen Geschäftsjahr von schwacher Nachfrage und trägem Wachstum geprägt war, hat die Qingdao Haier Division GEA die Umsetzung des "Individual and Goal Combination Model" und die Transformation des Geschäfts im Jahr 2018 weiter vorangetrieben. Damit verzeichnete GEA ein Umsatzwachstum von 13 % in US-Dollar und ist damit das am schnellsten wachsende Haushaltsgeräteunternehmen auf dem Markt. Um die Geschäftstätigkeit auf dem europäischen Markt weiter auszubauen, wurde Qingdao Haier erfolgreich an der Frankfurter Wertpapierbörse in Deutschland gelistet und übernahm 2018 die bekannte italienische Hausgerätemarke Candy. Der Umsatz von Qingdao Haier auf dem europäischen Markt stieg 2018 um 25 % und profitierte von den etablierten Strukturen und der erfolgreichen Erfahrung mit den Marken in Übersee. Dabei setzte Qingdao Haier das Konzept der operativen Lokalisierung von Produkt, Marke, Produktion, Talent und Marketing erfolgreich um, sodass sich das Unternehmen mit der Übertragung des Managementmodells "Individual and Goal Combination" auf die ausländischen Marken gegen den Gegenwind in der Branche behaupten konnte. Branchenführend bei Smart Home Lösungen Im Jahr 2018 stieg der Umsatz des Unternehmens mit intelligenten Haushaltsgeräten um 79,8 %, wobei die Zahl der Anwender der Lösungen um 15,6 % zunahm. Der Umsatz mit Gesamtlösungspaketen für Hauseinrichtungen stieg um 128 %. Das IoT-Ökosystem wuchs auf einen Umsatz von RMB 2,8 Mrd., was einem Anstieg von 1.622 % entspricht. Die Gesellschaft nimmt eine umfassende Führungsrolle bei Smart-Home-Lösungen ein. So können die Komplettlösungen von Haier auf die Bereiche Kleidung, Essen, Wohnen und Unterhaltung der Nutzer auf Raum-, Plan- und Szenario basiert zugeschnitten werden, um eine ganze Reihe von maßgeschneiderten und intelligenten Komplettlösungen zu realisieren. Inzwischen umfasst Haier Smart Home mehr als 200 Hauptszenarien sowie mehr als 10.000 kundenspezifische Szenarien und deckt mehr als 4.000 Produktmodelle in den Märkten T1, T2 und T3 ab. COSMOPlat: Aufbau von Wettbewerbsvorteilen in der kundenspezifischen Massenproduktion Im Jahr 2018 war die COSMOPlat Industrial Internet Platform mit 26 Millionen Geräte vernetzt und wurde zur Entwicklung Tausender von industriellen Anwendungen und Modellen verwendet und von mehr als 10.000 Entwicklern eingesetzt. Dabei ermöglichte die Digitalisierung die produktionsbezogene Interaktion der Benutzer, F&E-Innovationen, Beschaffungssynergien, intelligente Fertigung, intelligente Logistik, präzises Marketing und intelligenter Service und bot umfassende Lösungen für Kunden aus 15 Branchen. Ein erfolgreiches Beispiel sind die COSMOPlat Baukeramik und Smart RV Subplattformen, bei denen die Effizienz verbessert und die Kosten gesenkt wurden. Durch die steigende Einbindung aller Beteiligten am gesamten kundenspezifischen Prozess wurde die Produktentwicklungszeit verkürzt, sodass nun 71 % der Produkte ohne Zwischenlagerung nun direkt an Händler und Endverbraucher geliefert werden können. Über Qingdao Haier: Haier ist ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten mit Schwerpunkt auf Smart-Home-Lösungen und kundenindividueller Massenfertigung. Qingdao Haier entwickelt, produziert und vertreibt eine große Bandbreite von Haushaltsgeräten. Dazu gehören Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Wassererhitzer, Küchengeräte sowie kleinere Haushaltsgeräte und ein umfangreiches Angebot an intelligenten Haushaltsgeräten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über führende Haushaltsmarken wie Haier, Casarte, Leader, Candy, GE Appliances, AQUA und Fisher & Paykel. Qingdao Haier hat drei Plattformen entwickelt - die Cloud-basierten Plattform U+ Smart Life, die den Kunden integrierte Smart-Home-Lösungen bietet, die Smart-Manufacturing Plattform COSMOPlat, die die kundenindividuelle Massenfertigung ermöglicht, sowie die Online-Plattform Shunguang, welche die Integration von Qingdao Haiers Online, Offline und Micro-Store Geschäften erleichtert und die Interaktion der Nutzer unterstützt, um das Nutzererlebnis weiter zu optimieren. IR Kontakt: Yao Sun (Sophie) - Qingdao Haier Germany T: +49 6172 9454 143 F: +49 6172 9454 42143 M: +49 160 9469 3601 Email: y.sun@haier.de