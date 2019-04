(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

München 30.04.2019 12:26

50 große Familienunternehmen aus ganz Deutschland suchen neue Talente. Am 5. Juli 2019 präsentieren sie sich auf dem "Karrieretag Familienunternehmen" bei TRUMPF in Ditzingen bei Stuttgart. Hochschulabsolventen aller Fachrichtungen, Berufseinsteiger und Bewerber mit Berufserfahrung haben gute Chancen auf einen attraktiven Arbeitsplatz bei einem führenden Familienunternehmen. Bewerbungsschluss ist am 20. Mai 2019.

Weitere Informationen und direkte Bewerbung unter [url=https://www.karrieretag-familienunternehmen.de/]https://www.karrieretag-familienunternehmen.de/[/url].

Boilerplate:

Der "Karrieretag Familienunternehmen" wurde von führenden Familienunternehmern Deutschlands, dem Entrepreneurs Club und der Stiftung Familienunternehmen ins Leben gerufen.

Ansprechpartner für diese Pressemeldung:

* Name: Maria Krenek

Abteilung: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zuständig: Referentin für Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (89) 1276400-03

Fax: +49 (89) 127640009

E-Mail: krenek@familienunternehmen.de

(DISCLAIMER: Dies ist eine Mitteilung des Emittenten unn UNITED NEWS NETWORK GmbH. Für den Inhalt ist ausschließlich der Emittent verantwortlich.)

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 09:51 ET (13:51 GMT)