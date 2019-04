Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Under Armour auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 US-Dollar belassen. Branchendaten legten nahe, dass der Sportartikelhersteller auch im ersten Quartal unter sehr negativen Geschäftstrends gelitten habe, schrieb Analyst Michael Binetti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Etwas Sorgen bereite zudem ein weiterer Rücktritt eines Spitzenmanagers./la Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 10:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2019-04-30/16:52

ISIN: US9043111072