Die Pressechefin des Baukonzerns PORR, Sandra Bauer,verlässt das Unternehmen. Sie übergibt die Leitung derKonzernkommunikation per 1. Mai an ihre Kollegin Cornelia Harlacher.Unterstützt werde diese von Dominik Heiden, hieß es amDienstagnachmittag in einer Mitteilung.(Schluss) kre/sp apa ...

