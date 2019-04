HONGKONG (IT-Times) - Die chinesische Geely Automobile Holdings hat angekündigt, in den Markt für kommerzielle Fahrzeuge einsteigen zu wollen, die zunächst in China angeboten werden sollen. Yuan Cheng Auto, die LKW-Marke von Geely New Energy Commercial Vehicle Group (GCV), stellt den ersten eigenen Schwer-LKW...

Den vollständigen Artikel lesen ...