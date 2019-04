Die Baader Bank hat das Kursziel für die AKtien des Zahlungsabwicklers Wirecard von 198 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Knut Woller bezeichnete in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Anzahl der neu unterzeichneten Verträge im abgelaufenen Jahr als "mehr als solide". Ein starkes Jahr 2019 sei zu erwarten. Außerdem verschob der Analyst sein Bewertungsmodell weiter in die Zukunft und berücksichtigt nun auch Schätzungen für 2020./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 16:16 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0134 2019-04-30/18:14

ISIN: DE0007472060