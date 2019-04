FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am letzten April-Handelstag hat der DAX die aufgelaufenen Gewinne verteidigt. Mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 12.344 Punkte konnte er sich gut behaupten, MDAX und TecDAX schlossen ebenfalls kaum verändert. Während neue Konjunkturdaten aus der Eurozone vergleichsweise gut ausgefallen sind, bremsten schwache Einkaufsmanager-Daten aus China die Kurse etwas. Auch die Einkaufsmanager in Chicago waren zuletzt nicht mehr so guter Stimmung wie in den vergangenen Monaten. Daneben stand weiter die Berichtsaison im Blick.

Mit dem Monatsende bereiten sich Strategen nun auf die normalerweise schwierigere Börsenphase ab Mai vor. Anleger sollten etwas Geld vom Tisch nehmen, empfiehlt Igor de Maack, Fondsmanager der zu Natixis Investment Managers gehörenden Fondsgesellschaft DNCA. Schließlich hätten sich Aktien seit Jahresbeginn entgegen aller Kassandrarufe und einer deutlichen Konjunkturabkühlung bestens entwickelt.

Starke Zahlen von Beiersdorf - Lufthansa und Knorr-Bremse unter Druck

Größter DAX-Gewinner waren Beiersdorf, die nach einem starken Jahresauftakt um 3,6 Prozent stiegen. Deutsche Börse zogen um 1,7 Prozent an, auch hier sind die Geschäftszahlen besser ausgefallen als erwartet.

Lufthansa fielen dagegen nach ihren endgültigen Geschäftszahlen zum ersten Quartal um 3,1 Prozent. Covestro verloren weitere 3,4 Prozent. Knorr-Bremse fielen um 6 Prozent und litten damit unter einer überraschenden Trennung vom Vorstandschef.

Effizienzprogramm von Ceconomy gefällt - plus 12 Prozent

"Der Schritt ist mehr als überfällig", so ein Aktienhändler zu dem Effizienzprogramm von Ceconomy. Die Aktie haussierte mit einem Plus von fast 12 Prozent.

Nemetschek hat mit seinen Geschäftszahlen die hohen Erwartungen erfüllt und den Ausblick bestätigt. Der Kurs gewann 5,7 Prozent und markierte neue Rekorde.

Gewinnmitnahmen bei Airbus

Nach eigentlich überzeugenden Geschäftszahlen zum ersten Quartal gaben Airbus um 0,8 Prozent nach. Die Aktie ist seit Jahresbeginn schon um fast 50 Prozent gestiegen. Die Citi-Analysten meinten, der Gewinn habe die Erwartung um 3 Prozent übertroffen, während sich der Cashflow volatil - aber im Rahmen - entwickele.

Bei MTU konnten fast alle Schätzungen überboten werden. Das größte Umsatzplus im ersten Quartal kam mit 21 Prozent aus dem zivilen Triebwerksgeschäft, bei militärischen Antrieben ging es 15 Prozent nach oben. MTU gewannen 2,3 Prozent und markierten neue Allzeit-Hochs.

Zu Aixtron hieß es, die Geschäftszahlen seien durch die Bank leicht oberhalb der Erwartungen ausgefallen. Der Auftragseingang runde das positive Bild ab. RIB Software stiegen nach guten Geschäftszahlen um 6,8 Prozent, Aixtron um etwa 3 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 82,4 (Vortag: 70,7 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,65 (Vortag: 2,86) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner, 14 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.344,08 +0,13% +16,91% DAX-Future 12.363,50 +0,17% +16,23% XDAX 12.346,84 +0,05% +16,69% MDAX 26.044,37 -0,11% +20,64% TecDAX 2.911,57 -0,03% +18,83% SDAX 11.753,15 +0,43% +23,60% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,35 -6 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2019 11:48 ET (15:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.