DAX tritt auf der Stelle, Beiersdorf legt los wie die Feuerwehr

Am heutigen Dienstag zeigte sich der DAX ein weiteres Mal nur wenig bewegt. Nachdem das wichtigste deutsche Börsenbarometer in der Vorwoche eine Serie von neun Gewinntagen in Folge beendet hatte, scheint die Luft vorerst raus zu sein. Allerdings bleiben auch ausgedehnte Gewinnmitnahmen aus.

Das war heute los. Wieder einmal sorgte eine Vielzahl unterschiedlich ausgefallener Unternehmensnachrichten dafür, dass sich DAX-Anleger nicht so recht für eine Richtung entscheiden konnten und das Barometer lediglich um den Vortagesschluss drehte. Dies könnte sich jedoch schnell ändern, wenn Anleger im weiteren Wochenverlauf mit den Apple-Quartalsergebnissen und wichtigen Daten von Konjunkturseite (Fed-Zinsentscheidung, US-Arbeitsmarktdaten) mit neuen Impulsen versorgt werden.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte heute vor allem Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) eine überzeugende Vorstellung abliefern. Die Aktie des Nivea-Herstellers kletterte zeitweise um rund 5 Prozent in die Höhe. Anleger honorierten den guten Jahresauftakt des Konzerns. Beiersdorf verzeichnete im März-Quartal ein Umsatzplus gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro. Zu der positiven Entwicklung hatten beide Geschäftsbereiche beigetragen, Consumer und tesa.

