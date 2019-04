Mehr als tausend Menschen haben im Berliner Ortsteil Wedding gegen steigende Mieten protestiert. Die Demonstration linker Gruppen am Vorabend des 1. Mai stand unter dem Motto "Hände weg vom Wedding". Zahlreiche Teilnehmer hielten am Dienstagabend Transparente hoch. Auf einem war zu lesen: "Wohnen ist Menschenrecht". Auf einem anderen stand: "Gegen die Stadt der Reichen". Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot vertreten.

Bei fast sommerlichem Wetter wollten zudem Tausende Menschen an verschiedenen Orten in der Hauptstadt die Walpurgisnacht feiern. Am Vorabend des Mai-Feiertages sollten in Berlin laut Polizei rund 850 Beamte im Einsatz sein./ju/rab/DP/jha

