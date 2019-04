Die wichtigsten Aktienmärkte in Europa haben am Dienstag mehrheitlich leicht zugelegt. Der Aufschwung kam vor allem innerhalb der letzten Handelsstunde, nachdem sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial nach einer kurzen, aber etwas steileren Abwärtsbewegung wieder rasch erholte. Die zahlreichen, an diesem Tag veröffentlichten Quartalsberichte ergaben indes kein einheitliches Bild. Abwartend verhielten sich die Anleger auch angesichts der neuen Gespräche im Zollstreit zwischen den USA und China.

Der EuroStoxx 50 beendete den Handel mit plus 0,36 Prozent auf 3514,62 Punkte und damit auf Tageshoch. Zugleich schloss er den vierten Monat in Folge mit Gewinnen ab. Sein Plus im April beläuft sich auf knapp 5 Prozent. Seit Jahresbeginn hat er nun bereits um 17 Prozent zugelegt.

Der französische Leitindex Cac 40 rückte am Dienstag um 0,10 Prozent auf 5586,41 Punkte vor und fuhr ein Monatsplus von 4,4 Prozent ein. Sein Gewinn seit Jahresbeginn beläuft sich auf 18 Prozent.

In London indes gab der FTSE 100 am letzten Handelstag im April um 0,30 Prozent auf 7418,22 Punkte nach. Zwar legte auch der "Footsie" den vierten Monat in Folge zu, doch sein Plus fiel mit knapp 2 Prozent deutlich geringer aus. Seit Jahresbeginn beträgt es nun etwas mehr als 10 Prozent./ck/jha/

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145

AXC0379 2019-04-30/18:44