STS Group AG veröffentlicht vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2019

Hallbergmoos/München, 30. April 2019. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68) erzielte im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2019 laut vorläufigen Berechnungen einen Konzernumsatz von 95,5 Mio. EUR gegenüber 108,9 Mio. EUR im Vorjahr (-12,3%). Wesentliche Faktoren für den Umsatzrückgang stellen dabei das geplante Auslaufen eines Großauftrags im Bereich Plastics zum Ende der ersten Jahreshälfte des Vorjahres, Rückgänge im relevanten Pkw-Markt sowie ein aktuell schwächeres Marktumfeld in China dar. Trotz des Umsatzrückgangs im ersten Quartal konnte das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 4,3 Mio. EUR (Q1 2018: 3,5 Mio. EUR) gesteigert werden. Das bereinigte operative Ergebnis (Adjusted EBITDA) lag nach vorläufigen Berechnungen mit 4,3 Mio. EUR unter dem Vorjahr (Q1 2018: 8,1 Mio. EUR). Die Rückgänge im ersten Quartal 2019 bei Umsatz und bereinigtem Ergebnis gegenüber der Vergleichsperiode 2018 liegen im Rahmen der Erwartungen der Gesellschaft. Für das zweite Halbjahr 2019 geht der Vorstand von einer positiven Entwicklung des Marktumfelds im relevanten Pkw-Geschäft sowie einem stärkeren chinesischen Nutzfahrzeugmarkt aus. Im zweiten Halbjahr 2019 werden zudem Anläufe größerer Projekte in China erwartet. Vor diesem Hintergrund erwartet das Management ein weiteres Wachstum des Segments China im Gesamtjahr 2019. Unter Berücksichtigung der im zweiten Halbjahr erwarteten Impulse eines positiven Marktumfeldes hält der Vorstand die am 4. April 2019 mit dem Geschäftsbericht 2018 publizierte Jahresprognose aufrecht. Die Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2019 wird die STS Group AG am 15. Mai 2019 veröffentlichen.