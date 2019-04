Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 DGAP-News: Deufol SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 30.04.2019 / 18:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG Jahresergebnis Deufol SE: Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 - Umsatz 265,1 Mio. EUR (Vorjahr 287,7 Mio. EUR) - EBITDA 18,8 Mio. EUR (Vorjahr 18,9 Mio. EUR) - EBIT(A) 9,8 Mio. EUR (Vorjahr 9,3 Mio. EUR) - EAT 3,8 Mio. EUR (Vorjahr 5,6 Mio. EUR) - Operativer Cashflow 16,9 Mio. EUR (Vorjahr 12,9 Mio. EUR) - Netto-Finanzverschuldung 34,1 Mio. EUR (Vorjahr 44,2 Mio. EUR) - Dividende i.H.v. 6 Cent je Aktie Hofheim am Taunus, 30. April 2019 Umsatzentwicklung - Planziel nicht erreicht Die Fokussierung und Neuausrichtung auf den Bereich Export & Industrial Packaging ist weiter vorangeschritten. Ungeachtet dessen betragen die Erlöse im Berichtszeitraum lediglich rd. 265 Mio. EUR und liegen somit um 7,9 % unterhalb des Vorjahreszeitraums (Vorjahr: 288 Mio. EUR). Damit wurde die im Jahresbericht 2017 veröffentlichte Planung der Deufol-Gruppe, welche Umsätze in einer Bandbreite zwischen 275 Mio. EUR und 290 Mio. EUR vorsah, knapp verfehlt. Operatives Ergebnis (EBITDA) - Planziel erreicht Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stellte sich auf 18,8 Mio. EUR ein nach 18,9 Mio. EUR im Vorjahr. Die EBITDA-Marge betrug 7,1 % (Vorjahr 6,3 %). Die Abschreibungen waren mit 9,0 Mio. EUR etwas niedriger als im Vorjahr (9,6 Mio. EUR). Das operative Ergebnis vor Wertminderungen auf Firmenwerte (EBITA) betrug in der Berichtsperiode 9,8 Mio. EUR (Vorjahr 9,3 Mio. EUR). Die EBITA-Marge betrug 2018 3,7 % (Vorjahr 3,1 %). Netto-Finanzverschuldung deutlich reduziert - Cashflow über Vorjahresniveau Die Finanzverbindlichkeiten der Deufol-Gruppe haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr trotz Neuaufnahmen und Tilgungen im Saldo kaum verändert. Sie betrugen zum Stichtag 63,8 Mio. EUR (Vorjahr: 63,7 Mio. EUR). Die Netto-Finanzverbindlichkeiten, definiert als Summe von Finanzverbindlichkeiten minus Finanzforderungen und Zahlungsmitteln, sanken deutlich von 44,2 Mio. EUR am 31. Dezember 2017 auf 34,1 Mio. EUR zum Ende des Berichtsjahres. Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Sichtguthaben bei Kreditinstituten beträgt -30,5 Mio. EUR (Vorjahr -41,3 Mio. EUR). Der betriebliche Cashflow betrug in der Berichtsperiode 16,9 Mio. EUR und lag damit über dem Niveau des Vorjahres (12,9 Mio. EUR). Gewinnverwendungsvorschlag Der Verwaltungsrat schlägt vor, dass aus dem Bilanzgewinn der Deufol SE eine unveränderte Dividende von 0,06 EUR je Aktie ausgeschüttet wird. Dies führt zu einer Ausschüttung in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Der verbleibende Bilanzgewinn der Deufol SE von 12,1 Mio. EUR soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Das Geschäftsjahr 2018 im Überblick Angaben in Mio. EUR 2018 2017 Änderung (%) Umsatz 265,1 287,7 (7,9) EBITDA 18,8 18,9 (0,5) EBIT(A) 9,8 9,3 5,4 EBT 8,1 7,9 2,5 Periodenergebnis 3,8 5,6 (32,1) davon nicht beherrschende Anteile (0,3) 0,4 (175,0) davon Anteilseigner der Muttergesellschaft 4,1 5,2 (21,2) Ergebnis je Aktie (EUR) 0,095 0,121 (21,5) Betrieblicher Cashflow 16,9 12,9 31,0 Investitionen in Sachanlagen (ohne Zukäufe) 7,9 5,5 43,6 Netto-Finanzverschuldung 34,1 44,2 (22,9) Eigenkapitalquote (%) 48,7 48,7 0,0 Mitarbeiter (Durchschnitt) 2.347 2.521 (5,7) Ausblick Die Deufol-Gruppe plant für das Geschäftsjahr 2019 Umsatzerlöse in einer Bandbreite zwischen 270 Mio. EUR und 290 Mio. EUR. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 15,5 Mio. EUR und 17,5 Mio. EUR erreichen. Die Umsätze sollen dabei in den Regionen Deutschland und USA/ Rest der Welt leicht über Vorjahr liegen. Für die Region übriges Europa erwarten wir einen stärkeren Anstieg der Umsatzerlöse, der mit entsprechenden Investitionen in neue Märkte verbunden ist. Bei der Ergebnisprognose erwarten wir in unserem Stammgeschäft in Deutschland leicht verbesserte Ergebnisse auf dem Niveau früherer Geschäftsjahre. Die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen zur Erhöhung der Produktivität sollten bei einer stabilen Konjunktur Früchte tragen. Im übrigen Europa gehen wir aufgrund von Einmaleffekten im Berichtsjahr von sinkenden Ergebnissen aus, die aber über dem Niveau früherer Geschäftsjahre liegen werden. Im Segment USA/Rest der Welt erwarten wir aufgrund stabilisierter Umsatzerlöse leicht ansteigende Resultate. Aus heutiger Sicht besteht für den laufenden Geschäftsbetrieb per Saldo nicht die Notwendigkeit zusätzlicher externer Finanzierungsmaßnahmen. Die derzeitige Finanzierungsausstattung sichert die bestehenden Liquiditätserfordernisse. Ungeachtet dessen wird das Wachstum im übrigen Europa auch durch eine entsprechende externe Finanzierung begleitet werden.

Der Geschäftsbericht ist unter http://www.deufol.com abrufbar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Deufol SE
Claudia Ludwig
Telefon: +49 (6122) 50 1228
E-Mail: Claudia.Ludwig@deufol.com