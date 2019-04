Randomisierte Doppelblindstudie zeigte wesentliche Verbesserung im Vergleich zu nicht-pflanzlichen Rezepturen



London (ots/PRNewswire) - Kamedis (https://kamedis-eu.com/) hat erfolgreich den Beitrag traditioneller chinesischen Arzneimittel auf pflanzlicher Basis zur Verbesserung des Zustands von für atopische Erkrankungen anfälliger Haut bestätigt.



Kamedis, ein Anbieter fortschrittlicher pflanzlicher Lösungen für chronische Hauterkrankungen, hat soeben die Ergebnisse einer klinischen Studie bekannt gegeben, die bestätigt, dass die traditionellen chinesischen Arzneimittel auf pflanzlicher Basis in der topischen Gesichts- und Körpercreme von Kamedis (https://kamedis-eu.com/products/topic-skin-face-body-cream) eine entscheidende Rolle für die Fähigkeit des Produkts spielen, Dermatitisausschläge zu reduzieren.



"Unsere Produkte verbinden auf einzigartige Weise östliche und westliche Medizin. Dabei werden traditionelle chinesische Arzneimittel mit westlichen Inhaltsstoffen kombiniert", so Amichai Bar-Nir, CEO von Kamedis (https://kamedis-eu.com/). "Jahrelange Erfahrung im Bereich Forschung und Entwicklung hat gezeigt, dass unsere Arzneimittel auf pflanzlicher Basis zur Erholung geschädigter Haut beitragen. Diese Studie belegt diese These jedoch nachdrücklich und zeigt, dass die Rezeptur ohne pflanzliche Wirkstoffe wesentlich weniger effektiv ist."



Das Produkt



Bei der topischen Gesichts- und Hautcreme von Kamedis (https://kamedis-eu.com/products/topic-skin-face-body-cream) kommt eine patentierte Rezeptur aus chinesischem Rhabarber, Großem Wiesenknopf, Götterbaum, Baikal-Helmkraut, Brenndolde und Lakritzeextrakten zusammen mit westlichen Inhaltsstoffen zum Einsatz. Aus früheren veröffentlichten Studien geht hervor, dass die entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften dieser pflanzlichen Arzneimittel atopische Dermatitisausbrüche reduzieren, indem sie die Haut vor weiteren Irritationen schützen, den Feuchtigkeitsfilm der Haut erhalten und eine Erholung beeinträchtigter Hautschutzfunktionen fördern.



Studienergebnisse



Diese randomisierte, kontrollierte Doppelblindstudie ist als erste auf die Bestimmung der Wirksamkeit traditioneller chinesischer Arzneimittel auf pflanzlicher Basis bei kommerziellen dermatologischen Behandlungsmethoden ausgelegt.



1. Die topische Gesichts- und Körpercreme von Kamedis schnitt im Vergleich zu dem gleichen Produkt ohne die Kombination traditioneller chinesischer Arzneimittel auf pflanzlicher Baisis um 44 % besser ab, 2. Die topische Gesichts- und Körpercreme von Kamedis erwies sich um 23 % wirksamer als eine führende Dermokosmetikmarke.



Eine deutliche Verbesserung war nach 28 Tagen der Anwendung der Kamedis-Creme optisch erkennbar. Es wurden keine unerwünschten Ereignisse verzeichnet.



Die Studie wird voraussichtlich in der Juni-Ausgabe des Journal of Drugs in Dermatology veröffentlicht.



Über Kamedis



Kamedis entwickelt von Dermatologen getestete, klinisch bestätigte Hautpflegeprodukte auf pflanzlicher Basis für chronische Hauterkrankungen wie Exzeme, atopische Dermatitis, Akne, Schuppen, seborrhoische Dermatitis, Psoriasis und trockene/juckende/gereizte Haut. Die Produkte weisen patentierte Kombinationen aus traditionellen chinesischen Arzneimitteln auf pflanzlicher Basis sowie westlichen Inhaltsstoffen auf. Ihre innovativen Rezepturen basieren auf jahrelanger Forschung, im Rahmen derer Hunderte pflanzlicher Wirkstoffe und Kombinationen getestet sowie ein proprietäres Verfahren zur Herstellung von Pflanzenextrakten entwickelt wurde, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Alle Produkte sind frei von Parabenen, Farbstoffen, Bleichmitteln und Teer und verfügen über probiotische und antibiotische Eigenschaften, die ohne Nebenwirkungen zur Wiederherstellung eines gesunden Haut-Mikrobioms beitragen.



