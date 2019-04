Düsseldorf (ots) - Der tatverdächtige Unfallfahrer des mutmaßlichen Autorennens in Moers, der sich am Dienstagnachmittag der Polizei gestellt hat, besitzt nach Informationen der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag) keinen Führerschein. "Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis", bestätigte der zuständige Staatsanwalt Sebastian Noé. "Der Unfallwagen ist zugelassen auf seinen Vater. Wir ermitteln deshalb auch gegen den Vater wegen Zulassens des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis", so Noé. Zudem sei der 21-jährige mutmaßliche Unfallfahrer bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und verurteilt worden - "wegen diverser Delikte", wie Noé sagte. Genaueres könne er nicht sagen. Bei dem mutmaßlichen Autorennen kam eine unbeteiligte 43-jährige Frau ums Leben.



