Chicago PMI fällt unerwartet und deutlich

Die Wirtschaftsaktivität im Großraum Chicago hat im April sehr viel weniger zugenommen als erwartet. Der von der Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager erhobene Index (PMI) sank überraschend auf 52,6 (März: 58,7) Punkte. Da war der niedrigste Stand seit Januar 2017. Die von Dow Jones befragten Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 59,0 Punkte prognostiziert.

Stimmung der US-Verbraucher steigt im April deutlicher als erwartet

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im April deutlicher als erwartet aufgehellt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 129,2. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von nur 126,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 124,2 von zunächst 124,1 revidiert. Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage verbesserte sich auf 168,3 (Vormonat: 163,0), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 103,0 (98,3).

US-Arbeitskosten steigen im ersten Quartal um 0,7 Prozent

Die Arbeitskosten in den USA sind im ersten Quartal 2019 etwas schwächer gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, kletterten die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal, während Volkswirte eine Zunahme um 0,8 Prozent vorhergesagt hatten. Im vierten Quartal 2018 hatte der Anstieg ebenfalls 0,7 Prozent betragen. Die Arbeitskosten sind in den letzten Quartalen schneller gestiegen als die Gesamtinflation, was auf den engen Arbeitsmarkt zurückzuführen ist.

Deutsche HVPI-Inflation im April viel höher als erwartet

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im April weitaus deutlicher als erwartet zugenommen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent und lag um 2,1 (März: 1,4) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten Teuerungsraten von nur 0,5 und 1,6 Prozent prognostiziert. Der nationale Verbraucherpreisindex erhöhte sich um 1,0 und 2,0 (März: 1,3) Prozent, während Volkswirte Steigerungsraten von 0,4 und 1,5 Prozent erwartet hatten.

Österreich will Steuern um gut 8 Milliarden Euro senken

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat knapp vier Wochen vor der Europawahl eine Steuerreform angekündigt, von der sowohl Steuerzahler als auch Unternehmen profitieren sollen. Der am Dienstag vorgestellte Plan sieht Steuersenkungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8 Milliarden Euro vor.

Italiens Wirtschaft kehrt zum Wachstum zurück

Die italienische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2019 wieder auf den Wachstumspfad zurückgefunden. Wie die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur ein Plus von 0,1 Prozent erwartet. Zuvor war die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zwei Quartale in Folge geschrumpft.

Barclays: Euroraum-Inflation könnte auf über 1,7% steigen

Barclays sieht nach Veröffentlichung unerwartet starker Inflationsdaten aus Deutschland und Italien das Risiko, dass die Verbraucherpreise im Euroraum im April stärker als erwartet gestiegen sind. Barclays offizielle Prognose lautet auf 1,7 (März: 1,4) Prozent Gesamt- und 1,2 (0,8) Prozent Kerninflation. Aber auf Basis der bereits veröffentlichten Preisdaten errechnen sich nach Aussage von Volkswirt Fabio Fois auf zwei Dezimalstellen gerundet Raten von 1,75 Prozent 1,25 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostizieren 1,6 und 1,1 Prozent.

Commerzbank: Osterfest lässt deutsche Inflation steigen

Der unerwartet deutliche Anstieg der deutschen Inflationsrate im April ist nach Aussage der Commerzbank auf die späte Lage des Osterfestes zurückzuführen. Volkswirt Ralph Solveen weist in einem Kommentar darauf hin, dass die Pauschalreisepreise um 11 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen hätten - denn 2018 sei Ostern nicht auf April, sondern auf März gefallen. Im März seien diese Preise aus dem gleichen Grund um 6 Prozent gesunken. Solveen geht davon aus, dass die Teuerung im Mai, wenn der Ostereffekt verflogen ist, wieder zurückgehen wird.

Deka: Deutsches BIP steigt im 1. Quartal um 0,3 Prozent

Die Dekabank geht nach Veröffentlichung von BIP-Daten für den Euroraum davon aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2019 um 0,3 Prozent gestiegen ist. Volkswirt Christian Melzer erwartet, dass sich vor allem der private Konsum und die Bauaktivitäten positiv hervorgetan haben. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten am 15. Mai. Für den Euroraum erwartet die Dekabank im vollen Jahr 2019 ein Wachstum von gut 1,3 Prozent.

Türkische Zentralbank will weiter an strikter Geldpolitik festhalten

Die türkische Zentralbank hat zugesichert, im Kampf gegen die Inflation an einer strikten Geldpolitik festzuhalten. Die Zentralbank werde "alle verfügbaren Instrumente" einsetzen, sollte sich "die Kurve der Inflation von unseren Vorhersagen entfernen", sagte Zentralbankchef Murat Cetinkaya in Istanbul bei der Vorstellung der vierteljährlichen Inflationsprognose. Zuvor hatte es Sorgen gegeben, dass die Währungshüter ihren Kurs ändern.

Merkel weist Spekulation nach vorzeitigem Amtsende zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag Spekulationen um ein mögliches vorzeitiges Ende ihrer Amtszeit entgegengetreten. Auf die Frage eines Journalisten, ob sich mit der überraschend einberufenen CDU-Vorstandssitzung unmittelbar nach der Europawahl möglicherweise eine Entscheidung zu ihrer Person verbinde, antwortete Merkel, diese Frage könne sie mit "einem klaren Nein" beantworten.

Guaidó reklamiert Unterstützung von Teilen der Armee in Venezuela für sich

Der venezolanische Oppositionsführer Juan Guaidó hat im Machtkampf gegen den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro nach eigenen Angaben die Unterstützung von Teilen der Armee erhalten. "Heute sind mutige Soldaten, mutige Patrioten, mutige Männer, die die Verfassung unterstützen, unserem Aufruf gefolgt", sagte der selbsterklärte Übergangspräsident Guaidó in einem Video, das ihn zusammen mit uniformierten Männern zeigte. Zugleich erklärte der Oppositionspolitiker Leopoldo López, er sei von Soldaten aus dem Hausarrest "befreit" worden. Die Soldaten seien Anhänger Guaidós.

Altmaier und Le Maire werben in Brüssel für Batteriezellkonsortium

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein französischer Kollege Bruno Le Maire werben bei der EU-Kommission in Brüssel für ein geplantes deutsch-französisches Batteriezellkonsortium. Berlin und Paris hätten "gemeinsam" einen Brief nach Brüssel geschrieben, um "einem der am weitesten fortgeschrittenen Konsortien ein bisschen Rückenwind zu geben", sagte eine Sprecherin Altmaiers. Am Donnerstag treffen sich die Minister in Paris.

Kosovos Präsident sieht Einigung mit Serbien nur mit Hilfe der USA

Kosovos Präsident Hashim Thaci hält eine Lösung des Konfliktes zwischen seinem Land und Serbien nur mit Hilfe der USA für möglich. "Es ist klar: Ohne die USA kann niemand im Westbalkan Fortschritt machen", sagte Thaci in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. Am Montag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron einen Gipfel mit Staats- und Regierungschefs des Westbalkan im Kanzleramt geleitet.

KANADA

Kanada Feb BIP -0,1% gg Jan

USA

Index ausstehende Hausverkäufe März +3,8% gg Vm auf 105,8 - NAR

Index ausstehende Hausverkäufe März -1,2% gg Vorjahr - NAR

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Apr +1,2% gg März

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 3 Wochen Apr +5,5% gg Vorjahr

