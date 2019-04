Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ceconomy von 3,00 auf 4,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Nach einer Telefonkonferenz anlässlich des neuen Sparprogramms erhöhte Analystin Georgina Johanan in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) der Media-Saturn-Mutter in den Jahren 2020 und 2021. Auf kurze Sicht sei das Risiko einer Anlage in Ceconomy-Aktien jedoch weiterhin sehr hoch./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 16:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2019 / 16:58 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2019-04-30/19:37

ISIN: DE0007257503