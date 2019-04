Ich werde oft danach gefragt, welches Unternehmen das beste Unternehmen der Welt ist. Tatsächlich möchten diejenigen, die mich das fragen, jedoch eigentlich wissen, welche Aktie die beste Aktie der Welt ist. Eine der besten Aktien der Welt ist sicherlich Berkshire Hathaway von Warren Buffett, ohne das nun weiter ausführen zu wollen. Das beste Unternehmen und zugleich die beste Aktie der Welt ist für mich aber: Alphabet (WKN: A14Y6H)!

Doch wie komme ich dazu diesen Titel an Alphabet (Google) zu vergeben? Erst Recht, wo die Aktie des Konzerns zuletzt - infolge von Quartalszahlen - öfter unter Abgabedruck geriet und auch heute, nach den gestern Abend gemeldeten Ergebnissen, der größte Verlierer im NASDAQ-100 ist. Nun, ganz einfach! Alphabet verfügt mit der Internetsuchmaschine Google über ein Quasi-Monopol in einem der aktuell und auch in Zukunft wichtigsten Märkte.

Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn andere Technologiegiganten haben sich zum Teil eine ähnlich starke Marktstellung erarbeitet. Der Unterschied zwischen den meisten dieser anderen Technologiekonzerne und Alphabet (Google) ist jedoch, dass sich hier das Management in keinster Weise auf dem bereits erreichten ausruht. Das beste Beispiel hierfür ist die Tochter Waymo, dank derer Alphabet (Google) auch vom anstehenden Uber-Börsengang profitieren wird.

Von Google zu Alphabet - warum das Sinn ergab

Denn die große Phantasie hinter Fahrdiensten wie Lyft oder Uber ist ja, dass Autos in Zukunft völlig autonom fahren können. Genau daran arbeitet jedoch Waymo. Dabei ist das Unternehmen aus dem ehemaligen Moonshot Project "Google Driverless Car" hervorgegangen. Nach der ursprünglichen reinen Internetsuchmaschine Google sowie dem 2006 zugekauften Videoportal YouTube könnte Waymo somit das nächste "big thing" des Konzerns werden.

Genau deshalb war seinerzeit auch die Verpflichtung von Ruth Porat als neue Finanzchefin (CFO) des Konzerns so wichtig. Denn eine ...

