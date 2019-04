Kirkham, die erste Frau im Vorstand von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc., wird den weiteren Ausbau des Unternehmenswachstums vorantreiben

Pole To Win International, Inc. (PTW), branchenführender Outsourcer für Videospiele und technische Dienstleistungen, gab heute bekannt, dass sein CEO Frau Deborah Kirkham in den Vorstand seines Mutterunternehmens Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. (PPHD) berufen wurde. Kirkham war Anfang des Jahres zum Chief Executive Officer (CEO) von PTW ernannt worden. Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. wurde im Februar 2009 als Holding-Gesellschaft von Pole To Win Co., Ltd., Japans erstem unabhängigen Test-Outsourcer, und PITCREW CO., LTD., des ersten spezialisierten Internet-Überwachungsunternehmens, gegründet. Seitdem ist PPHD auf 28 konsolidierte Tochterunternehmen unter seinem Dach angewachsen und verfügt über eine Börsennotierung im ersten Segment (First Section) der Wertpapierbörse Tokio. Basierend auf der Firmenphilosophie "Mehrwert für den Kunden schaffen?, hat es sich der Konzern zur Aufgabe gemacht, die Dinge, "die nur Menschen tun können? in "höherwertige Systeme? zu integrieren.

"Deborah ist eine geborene Führungspersönlichkeit, deren Intelligenz und Entschlossenheit PTW in den letzten Jahren enormes Wachstum beschert hat, und wir sind überaus erfreut, sie im Vorstand von PPHD begrüßen zu können?, sagte Teppei Tachibana, President CEO von PPHD und Vorsitzender von PTW. "Wir sind der Auffassung, dass ihre große Erfahrung und ihr dynamischer Führungsstil für das zukünftige Wachstum und die Expansion von PPHD extrem wertvoll sein werden.?

"In den letzten neun Jahren habe ich aktiv zum enormen Erfolg von PTW beigetragen und ich freue mich darauf, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen, sowohl als CEO von PTW sowie nun auch als Vorstandmitglied von PPHD?, sagte Deborah Kirkham, CEO von PTW. "Es ist mir eine Ehre, in den PPHD-Vorstand berufen zu werden und die Gelegenheit zu erhalten, mit diesem hervorragenden Team zusammenzuarbeiten und die Zukunft des Unternehmens zu gestalten und unseren Kunden dabei zu helfen, ihren Geschichten weltweit Gehör zu verschaffen. Ganz besonders freut mich, dass mit dieser Ernennung sowohl zum ersten Mal eine Frau Vorstandsmitglied von PPHD wird und auch das erste Mal ein Mitglied von außerhalb Japans kommt, wo PPHD seinen Ursprung hat. Das Vertrauen, das PPHD in mich setzt, wenn es darum geht, die lange Tradition von Innovation und Collaboration unseres Unternehmens um neue Perspektiven zu bereichern, macht mich einfach sprachlos.?

Über Poletowin Pitcrew Holdings, Inc.

PPHD ist im ersten Segment (First Section) der Wertpapierbörse Tokio als 3657 notiert. POLE TO WIN ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pole To Win Co., Ltd. in Japan und anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.poletowin-pitcrew-holdings.co.jp/en/

Über Pole To Win International

Pole To Win International, Inc. (PTW) ist ein führender Anbieter von Spielen, digitaler Unterhaltung und interaktiven Medienlösungen mit 16 Niederlassungen in 10 Ländern in aller Welt. Unser Dienstleistungsangebot umfasst Qualitätssicherung, Lokalisierung, Kundenerfahrung, Ingenieur- und Entwicklungsdienstleistungen sowie Audioproduktionsdienstleistungen. Pole To Win Co., Ltd. und PTW verfügen zusammen über 25 Jahre Erfahrung. PTW ist enorm gewachsen und befindet sich in einer guten Ausgangssituation, um auch in den kommenden Jahren weitere Fortschritte zu erzielen. Als weltweit führender Anbieter für eine Reihe von technologieorientierten Märkten ist PTW derzeit aktiv innerhalb der Videospielebranche, in interaktiven Unterhaltungsmedien, im E-Learning, im E-Commerce sowie im rasant steigenden Markt des Internet der Dinge (Internet of Things, IoT). PTW, das aus Niederlassungen in aller Welt besteht, ist ein 2016 unter dem Dach von Poletowin Pitcrew Holdings, Inc. gegründetes, im Vereinigten Königreich ansässiges Holding-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ptw.com/

