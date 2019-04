Innerhalb von 24 Monaten sind die jährlichen wiederkehren Umsatzzahlen des führenden Unternehmens in den Bereichen RPA und KI von 8 Mio. US-Dollar auf über 200 Mio. US-Dollar und die Bewertung von 110 Mio. US-Dollar auf 7 Mrd. US-Dollar angestiegen

Der führende Software-Anbieter für Robotic Process Automation (RPA) UiPath bahnt die Ära "Automation First" an, nachdem das Unternehmen seine D-Rundenfinanzierung in Höhe von 568 Millionen US-Dollar abschließt mit einer Bewertung nach dem Investment in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar, gemeinsam angeführt von Coatue und Dragoneer, Wellington und Sands Capital. T. Rowe Price Associates, Inc. Accel fungierte als Berater und führte eine A- und B-Rundenfinanzierung an. CapitalG und Sequoia führten die C-Rundenfinanzierung an. Alle nahmen an dieser Finanzierung teil, wie auch andere beteiligte Investoren, darunter IVP und die Madrona Venture Group. Bei dieser 7-Milliarden-US-Dollar-Bewertung erwies sich UiPath als eines der dem schnellsten wachsenden und höchstbewerteten Unternehmen für KI-Enterprise-Software rund um den Globus.

UiPath schloss seine A-Rundenfinanzierung im April 2017 ab und expandierte anschließend bei seinen bedeutendsten Meilensteinen:

Kultivierung der weltweit größten RPA-Gemeinschaft, die inzwischen die Grenze von 400.000 Nutzern weltweit in 200 Ländern übersteigt

Expansion seiner globalen Kundenbasis bis an die 8. Stelle der Top-10 der Fortune Global 500 Unternehmen mehr als 50 der Top-50 der Fortune Global 500 Unternehmen

Sechs Veröffentlichungen der UiPath Enterprise RPA Plattform mit militärischem Sicherheitsniveau, Einführung von UiPath Go!, Integration von KI durch neue Funktionen wie AI Computer Vision und Entwicklung einer offenen und erweiterbaren Architektur, die UiPath zur Plattform der Wahl für RPA- und KI-Entwicklungen von dritter Seite werden ließ

Steigerung der jährlichen wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) von 8 Mio. US-Dollar auf über 200 Mio. US-Dollar und

Wachstum seiner Beschäftigtenzahl auf mehr als 2.500 eine 16-fache Zunahme innerhalb dieses Zeitraums.

"Wir befinden uns am Wendepunkt unserer Entwicklung. Die Unternehmensführer rund um den Globus vergrößern ihre Belegschaften durch Softwareroboter, beschleunigen äußerst rasch die digitale Transformation ihres gesamten Unternehmens und entbinden Mitarbeiter von gewohnten Aufgaben, um ihre Zeit mit wirkungsvollerer Arbeit auszufüllen", so Daniel Dines, Mitbegründer und CEO von UiPath. "UiPath ist Vorreiter dieser Revolution, getrieben von unserer Kernbestimmung, die RPA zu demokratisieren und die Belieferung gemäß unserer Vision von einem Roboter zu entwickeln, der jedem Mitarbeiter hilft. Ich bin tief beeindruckt von der großartigen Unterstützung, die uns unsere Kunden, Partner und Investoren täglich zukommen lassen und den Inspirationen, die uns härter arbeiten lassen, um RPA als diejenige Plattform zu entwickeln, die nicht nur das wahre Potenzial von KI erschließt sondern auch andere Technologien entwickeln hilft. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase unserer Entwicklung."

Zu den in jüngster Vergangenheit neu hinzugewonnen Kunden gehören American Fidelity, BankUnited, CWT (früher bekannt als Carlson Wagonlit Travel), Duracell, Google, Japan Exchange Group (JPX), LogMeIn, McDonalds, NHS Shared Business Services, Nippon Life Insurance Company, NTT Communications Corporation, Orange, Ricoh Company, Ltd., Rogers Communications, Shinsei Bank, Quest Diagnostics, Uber, US Navy, Voya Financial, Virgin Media und World Fuel Services.

Das Engagement von UiPath zur Bereitstellung der besten RPA-Lösung und Zusammenstellung eines leistungsstarken, offenen und transparenten Teams konnte bedeutende Anerkennungen erzielen:

Aufgeführt in CB Insights' AI 100, einer Liste, welche die 100 vielversprechendsten privaten KI-Unternehmen rund um den Globus verzeichnet

Aufgeführt in der Forbes 2018 Cloud 100, in der es den 14. Platz ergatterte

Als 26. der am schnellsten wachsenden Unternehmen in Nordamerika in der Deloitte Fast 500 Liste geführt

Als eines der führenden Unternehmen in The Forrester Wave: Robotic Process Automation im zweiten Quartal 2018 ausgezeichnet und

Auszeichnung mit mehr als 10 vergleichbaren Awards in folgenden Kategorien: Best Place to Work, Best Places to Work in der Region New York, Best Outlook (große Unternehmen), Happiest Employees (glücklichste Mitarbeiter), Best Engineering Teams 2019, Best Product Teams 2019, Best Company for Women, Diversity, Perks Benefits, and Compensation.

"UiPath verbessert seine Geschäftsentwicklung, seine Effizienz und operationelle Exzellenz auf eine bislang unbekannte Weise", so Philippe Laffont, Gründer von Coatue Management. "Das rasche Wachstum des Unternehmens in den vergangenen beiden Jahren legt Zeugnis ab über die Transformationen von UiPath, wie Unternehmen ihre Ressourcen verwalten. RPA stellt eine großartige Möglichkeit für Unternehmen rund um den Globus dar, die künstlicher Intelligenz positiv gegenüberstehen, um eine neue Ära der Produktivität, Effizienz und Zufriedenheit am Arbeitsplatz einzuleiten."

"UiPath entwickelt die entscheidenden Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen ihre Leistungsfähigkeit steigern und die Mitarbeiter besser ihre Zeit verbringen", so Greg Dunham, Vice President von T. Rowe Price Associates, Inc. "Die Branche konnte in außerordentlich kurzer Zeit ein rasches Wachstum erzielen, wobei UiPath eine Vorreiterolle einnehmen konnte. Dies war hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass RPA als erforderlicher Paradigmenwechsel Anerkennung findet, um die digitale Transformation in praktisch jeder einzelnen Branche weltweit voranzutreiben."

UiPath führt die Ära "Automation First" an. Auf dem Programm stehen ein Roboter für jeden Menschen, kostenlose und offene Schulungen, sowie Roboter die durch KI und maschinelles Lernen neue Fähigkeiten erlernen können. UiPath ist inspiriert von der Zielsetzung mehr als einer Million Menschen die Kompetenzen des digitalen Zeitalters zu vermitteln. Die Enterprise Robotic Process Automation (RPA) Plattform des Unternehmens hat bereits Millionen repetitive, langweilige Aufgaben für Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit automatisiert und damit Produktivität, Kundenerlebnisse und Mitarbeiterzufriedenheit verbessert.

In jüngster Vergangenheit als Unternehmen für den sechstglücklichsten Arbeitsplatz und die elftbeste Unternehmenskultur bei großen Unternehmen ausgezeichnet, ist UiPath eines der am schnellsten wachsenden und höchstbewerteten Unternehmen für KI-Enterprise-Software weltweit.

Alle Produkte und Unternehmensnamen sind trademarks oder registered (eingetragene) Marken der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung dieser Namen, Marken und Markennamen impliziert keine Billigung.

