Lösung bietet kleinen und mittelständischen Kunden Backup-Performance der Unternehmensklasse

ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergenter Backup-Lösungen, hat ExaGrid Backup with Veeamangekündigt, mit dem Kunden ihre Daten unabhängig von der IT-Infrastruktur effizient und sicher verwalten und schützen können. Dieses Angebot entstand in Zusammenarbeit mit Veeam Software, dem führenden Anbieter von Backup-Lösungen mit Cloud Data Management.

ExaGrid Backup with Veeam bietet schnelle Datensicherungen und -wiederherstellungen, kosteneffiziente, langfristige Datenspeicherung sowie Replikation an einem externen Standort zwecks Disaster Recovery. Die Replikation sorgt für maximale Datenreduzierung und lässt sich auf die Anforderungen des jeweiligen Unternehmens abstimmen. Die angekündigte Option bietet kleinen bis mittelständischen Kunden die Möglichkeit, das Paket unter einer einzigen SKU zu erwerben.

ExaGrid bietet eine standardmäßige Integration in die einzigartigen Technologien von Veeam:

ExaGrid führt Veeam Data Mover in seiner eigenen Appliance aus und unterstützt ein durchgängiges Veeam-Protokoll für schnelle Backups, die eine um 30 Prozent höhere Backup-Performance gegenüber anderen Produkten auf dem Markt liefert. 1

Die Integration von ExaGrid in den Veeam Data Mover resultiert in schnellen, synthetischen Voll-Backups.

Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid nutzt das Veeam Scale-out Backup Repository, das ein automatisches Job-Management und nahtlose lineare Skalierbarkeit ermöglicht.

ExaGrid Backup with Veeam ist in drei skalierbaren Modellen erhältlich: ein 13-TB-Backup-System, ein 21-TB-Backup-System und ein 32-TB-Backup-System, sodass eine Vollsicherung von insgesamt 90 TB möglich ist.

"ExaGrid und Veeam arbeiten schon seit über acht Jahren als Partner zusammen. Die Architektur von ExaGrid ergänzt Veeam auf zahlreichen Ebenen. Die Option, beide als ein durchgängiges Paket zu erwerben, ist ein weiterer Schritt auf unserer gemeinsamen Reise", erklärte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid.

"ExaGrid erweist sich kontinuierlich als wertvolles Mitglied des Veeam Alliance Partner Program", so Carey Stanton, Vice President of Global Alliances, Business and Corporate Development bei Veeam. "ExaGrid und Veeam haben ihren Kunden schon immer geholfen, ihre Daten intelligent zu verwalten, und jetzt machen wir es noch einfacher. Diese neue Lösung ExaGrid Backup with Veeam bietet Kunden eine unkomplizierte und effektive Möglichkeit, Cloud Data Management mithilfe diese Pakets zu realisieren.

Das kombinierte Paket bietet Kunden unter anderem folgende Hauptvorteile:

Skalierbarkeit: Die Lösung lässt sich gemäß dem wachsenden Datenvolumen von Kunden ohne kostspielige Upgrades ausbauen. Um einen größeren Speicher-Pool zu erhalten, werden ExaGrid-Appliances einfach hinzugefügt, und das Veeam Scale-out Backup Repository wird für die Verwaltung von Backup und Wiederherstellung eingesetzt.

Die Lösung lässt sich gemäß dem wachsenden Datenvolumen von Kunden ohne kostspielige Upgrades ausbauen. Um einen größeren Speicher-Pool zu erhalten, werden ExaGrid-Appliances einfach hinzugefügt, und das Veeam Scale-out Backup Repository wird für die Verwaltung von Backup und Wiederherstellung eingesetzt. Schnellste Wiederherstellung: Durch den Einsatz der Instant VM Recovery von Veeam erreicht das Paket die schnellste Wiederherstellung auf dem Markt für Deduplizierungs-Appliances. Kunden können somit die aktuellste Backup-Kopie mit beispielsweise VMs, Dateien oder Anwendungselementen von Exchange, Active Directory, SharePoint, SQL Server und Oracle-Datenbanken, für die Wiederherstellung verwenden.

Durch den Einsatz der Instant VM Recovery von Veeam erreicht das Paket die schnellste Wiederherstellung auf dem Markt für Deduplizierungs-Appliances. Kunden können somit die aktuellste Backup-Kopie mit beispielsweise VMs, Dateien oder Anwendungselementen von Exchange, Active Directory, SharePoint, SQL Server und Oracle-Datenbanken, für die Wiederherstellung verwenden. Kosteneffizienz: Kunden können die integrierte, quellenseitige Datendeduplizierung von Veeam Backup Replication harmonisch mit der Zone Level Deduplication einsetzen, um die Auslastung von Speicher und Bandbreite zu reduzieren. Auf diese Weise erhalten sie sofort und langfristig die kosteneffektivste, höchst skalierbare Deduplizierungslösung.

ExaGrid Backup with Veeam ist zurzeit in den Vereinigte Staaten und in Kanada erhältlich. Allerdings ist eine Erweiterung des Programms für andere Länder in naher Zukunft geplant. Weitere Informationen und Programmdetails enthalten Sie von ihrem ExaGrid-Vertriebspartner vor Ort.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet intelligente hyperkonvergente Speicherlösungen für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-Out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Datensicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-Out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-Out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei wachsendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

1 Quelle: ExaGrid-Veeam Accelerated Data Mover, Datum: Oktober 2016; Autor: Kerry Dolan, Lab Analyst and Brian Garrett, Vice President, ESG Lab.

