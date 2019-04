LeddarTech erhöht seine Kompetenz im Bereich Automobil-LiDAR mit Forschungs- und Entwicklungsteam in Toronto, Kanada

LeddarTech verstärkt sein Geschäftsführungsteam durch die Ernennung eines Chief Legal Officer und beschleunigt die Markteinführungszeit weiter mit der Ankündigung der offiziellen Eröffnung des Automobil-Exzellenzzentrums für Forschung und Entwicklung in Toronto, Kanada.



QUEBEC CITY, April 30, 2019, ein branchenführendes Unternehmen, das die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Platform für Autos und Mobilität anbietet, freut sich, die Ernennung von Richard LaRue als Chief Legal Officer bekanntgeben zu können.

LaRue hat ausgiebige Arbeitserfahrung mit Software- und Biotech-Unternehmen sowie Start-ups in allen Aspekten ihres Geschäfts, einschließlich Gründung, Aushandeln und Verfassen von internationalen Verträgen sowie Eigenkapital- und Schuldenfinanzierung. Er hat in diesen Bereichen in Kanada, Europa und den USA praktiziert. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrung im Unternehmensrecht, in der Finanzierung und in Eigenkapitaltransaktionen einzusetzen, um zu der globalen Mission von LeddarTech beizutragen, die Branchenreferenz für die LiDAR-Plattform-Entwicklung zu sein", erklärte LaRue.

LaRue verfügt über einen eindrucksvollen juristischen Hintergrund in ganz Nordamerika als Mitglied der kanadischen und der internationalen Anwaltskammer, als außerordentliches Mitglied der amerikanischen Anwaltskammer sowie als Mitglied der nordamerikanischen Sektion der Anwaltskammer für Unternehmensrecht.

"Richard LaRues Ernennung zum Chief Legal Officer zeugt von unserem Engagement, die besten Talente zu gewinnen und unser Geschäftsführungsteam systematisch zu verstärken, um einen hervorgenden Service für unsere Kunden zu liefern", sagte Charles Boulanger, CEO von LeddarTech.

Kanadische Expansion in Toronto

LeddarTech setzt die Expansion seines Betriebs mit der Bekanntgabe seines neuen kanadischen Büros für Forschung und Entwicklung in Toronto fort, das den Namen Toronto Automotive Center of Excellence trägt.

Das Toronto Automotive Center of Excellence beherbergt ein Team von Automobilindustrieexperten, die aktiv zur Solid-State-LiDAR-Plattform von LeddarTech beitragen und sich allein der Aufgabe widmen, Lösungen für aktive Sicherheit und autonomes Fahren zu ermöglichen, die den Standard von ISO 26262 erfüllen. Das Team verfügt über Kernkompetenzen unter anderem in den Bereichen künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Computersehen und ADAS-Systeme. Das Team hat eine beträchtliche Erfahrung bei der Lieferung von Softwaresystemlösungen, die heute in mehreren Premium-PKW-Marken zum Einsatz kommen.

"Die hochrangigen Automobilexperten an unserem Standort Toronto bringen wertvolle Erfahrung und Know-how für die Entwicklung von Automobillösungen mit, die den strengen funktionalen Sicherheitsanforderungen der Branche entsprechen", sagte Antonio Polo, Vice-President of Engineering bei LeddarTech. Polo weiter: "Dies bedeutet, dass diese neue Kompetenz auch unsere langfristige Roadmap für technologische Entwicklung unterstützt und die Fähigkeiten des Unternehmens stärkt, die Anforderungen unserer Kunden an LiDAR-Lösungen durch die Integration unserer einzigartigen LeddarEngine für Anwendungen des autonomen Fahrens zu erfüllen."

LeddarTech plant einen weiteren Ausbau seiner Präsenz im Großraum Toronto und rekrutiert aktiv weitere Systemingenieure, um zur Entwicklung seiner Solid-State-LiDAR-Plattform beizutragen.

Das Toronto Automotive Center of Excellence veranstaltet seine Eröffnungszeremonie am 2. Mai 2019.



Über LeddarTech

LeddarTech ist ein branchenführendes Unternehmen, dass die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für Autos und Mobilität basierend auf der einzigartigen LeddarEngine anbietet, die aus einer Suite von automobilfähigen, für funktionale Sicherheit zertifizierten SoCs basieren, die im Tandem mit der Signalverarbeitungssoftware LeddarSP arbeiten. Das Unternehmen zeichnet verantwortlich für einige Innovationen bei hochmodernen Fernerkundungsanwendungen für Mobiltät und seine patentierten Technologien verstärken ADAS- und autonome Fahrfähigkeiten für PKWs, LKWs, Busse, Lieferfahrzeuge, Robotaxis, Shuttles und andere Fahrzeuge. Weitere Informationen über LeddarTech sind auf www.leddartech.comsowie auf LinkedIn, Twitter, Facebookund YouTube verfügbar.

Die Logos von LeddarTech, Leddar, LeddarEngine, LeddarSP und LeddarTech sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von LeddarTech Inc. Alle anderen Marken, Produktnamen und Marken sind eventuell Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken, die zur Identifizierung von Produkten oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber verwendet werden.



Kontakt: Daniel Aitken, Vice-President of Marketing and Communications, LeddarTech Inc.

Tel.: +1-418-653-9000 Durchwahl 232 Daniel.Aitken@Leddartech.com