VAPIANO SE: Bevorstehender Abschluss von Refinanzierungsverhandlungen zum Zwecke der Restrukturierung und Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Finanzierung VAPIANO SE: Bevorstehender Abschluss von Refinanzierungsverhandlungen zum Zwecke der Restrukturierung und Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung 30.04.2019 / 22:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bevorstehender Abschluss von Refinanzierungsverhandlungen zum Zwecke der Restrukturierung und Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung Köln, 30. April 2019 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9) führt derzeit Verhandlungen über eine Refinanzierung mit den finanzierenden Banken und unter Beteiligung der Großaktionäre Mayfair Beteiligungsfonds II GmbH & Co. KG, VAP Leipzig GmbH & Co. KG und Exchange Bio GmbH im Gesamtvolumen von rund 30 Mio. EUR. Die Refinanzierung soll eine finanzielle Restrukturierung der Gesellschaft sowie die weitere Umsetzung der strategischen Neuakzentuierung ermöglichen. Die Parteien beabsichtigen die Verhandlungen in Kürze abzuschließen. Da der Abschluss einer Refinanzierungsvereinbarung jedoch Voraussetzung für die abschließende Aufstellung und Testierung des Jahres- und Konzernabschlusses ist, werden die Abschlüsse voraussichtlich erst am 24. Mai 2019 und nicht wie angekündigt am 3. Mai 2019 veröffentlicht werden. Vor diesem Hintergrund wird die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft nicht wie angekündigt am 5. Juni 2019 stattfinden können; einen neuen Termin wird die Gesellschaft gesondert ankündigen. Investor Relations Kontakt: Dafne Sanac Mobil: +49 151 6283 2511 Telefon: +49 221 67001 303 E-Mail: d.sanac@vapiano.eu 30.04.2019 CET/CEST Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange