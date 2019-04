Heute Abend, nach Börsenschluss an der Wall Street, legt Apple (WKN: 865985) seine aktuellen Quartalszahlen (aufgrund eines verschobenen Geschäftsjahres handelt es sich um das zweite Quartal des Fiskaljahres) vor. Da stellt sich für uns natürlich die Frage was Analysten und Anleger eigentlich von Apple erwarten. Erst Recht, nachdem der Konkurrent Alphabet (Google) gestern Abend mit seinen aktuellen Quartalszahlen ja etwas gepatzt hat, was die Aktie heute zum größten Verlierer im NASDAQ-100 mutieren lässt.

Für das Ende März zu Ende gegangene Quartals kalkulieren die Analysten - nach der für viele überraschenden ersten Gewinnwarnung seit Jahren im Januar - mit einem Umsatz- und Gewinnrückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal. So soll der Quartalsumsatz von 61,1 Mrd. auf 57,4 Mrd. US-Dollar und somit um ca. -6% fallen. Beim Gewinn je Aktie soll der Einbruch mit ca. -13,5% noch deutlicher ausfallen. So kalkulieren die Analysten im Durchschnitt nur noch mit einem Gewinn je Aktie von 2,36 US-Dollar (nach 2,73 US-Dollar im Vorjahr).

Noch wichtiger als die Quartalszahlen an sich wird jedoch der Ausblick, den CEO Tim Cook geben wird. Dabei werden die Anleger wohl stark darauf achten, wie er die weitere Absatzentwicklung beim wichtigsten Produkt des Konzerns, dem iPhone, beurteilt. Darüber hinaus werden sich die Anleger sehr stark auf die Fortschritte der Transformation ...

