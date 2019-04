Die Stadt Jeonju hat bekannt gegeben, dass im Mai 2019 großangelegte Kulturfestivals wie das 20.Internationale Filmfestival in Jeonju und das Jeonju Hanji Kulturfestival in Jeonju stattfinden werden, der typischsten koreanischen Stadt und eines der wichtigen Touristenziele in Asien.

Jeonju City announced that large-scale cultural festivals including the 20th Jeonju International Film Festival and Jeonju Hanji Culture Festival will take place in Jeonju, the most Korean city and one of the major tourist cities in Asia in May 2019. The 20th Jeonju International Film Festival (JIFF) will be held from May 2 to 11 at Jeonju Movie Street and Palbok Art Factory. 23rd Jeonju Hanji Culture Festival is going to take place at Korea Traditional Culture Center from May 4 to 6. In addition a bunch of cultural events will take place in Jeonju are Airing out The Annals of the Choson Dynasty, a reenactment of traditional event where people hung out the annals to dry (May 5), and Night of Jeonju Heritage Story (May 25-26), which allows visitors to experience Jeonju's cultural heritage, nightscape, and various cultural contents in one place, and Jeonju Daesaseup Festival (June 7-10), which features Pansori, a traditional Korean musical genre. (Photo: Business Wire)