FRANKFURT (Dow Jones)--Eine Reihe von Einzelwerten standen im nachbörslichen Handel am Dienstag im Fokus. Die Aktie von Dialog Semiconductor reagierte mit einem leichten Plus auf die Quartalszahlen von Apple. Der iPhone-Hersteller hat in seinem zweiten Geschäftsquartal wie schon zum Jahresauftakt Rückgänge bei Umsatz und Gewinn hinnehmen müssen, die Erwartungen der Analysten allerdings übertroffen. Die Aktie von Dialog Semiconductor wurde bei Lang & Schwarz 1 Prozent höher getaxt bei 35,00 Euro.

Die Aktie von Windeln.de wurde dagegen mit 1,95 Euro getaxt, nach einem Schlussstand von 2,00 Euro. Das Unternehmen verschiebt die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal. Gründe für die einmalige Verschiebung der Quartalszahlen seien organisatorische und zeitliche Mehraufwände, die im Zusammenhang mit der im März 2019 durchgeführten Kapitalerhöhung entstanden sind, hieß es.

Für die Papiere von Knorr-Bremse ging es um 1 Prozent nach oben auf 97,80 Euro. Das Unternehmen will für das vergangene Geschäftsjahr eine Dividende von 1,75 Euro je Aktie zahlen. Die Ausschüttungsquote würde damit bei knapp 45 Prozent des Konzernüberschusses liegen.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.365 12.344 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

April 30, 2019 16:48 ET (20:48 GMT)

