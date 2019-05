Bereits in den Märkten EMEA und APAC etabliert, baut Diversified mit der Übernahme seine globale Präsenz weiter aus.



Kenilworth, New Jersey (ots/PRNewswire) - Diversified, ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen, gibt die Übernahme von Rutledge AV bekannt. Rutledge AV ist ein Top-Integrator in Australien. Sein stabiler Kundenstamm und nachgewiesen beispielhafter Service ermöglichen es Diversified, Kunden lokalen Support zu bieten. Auch verschaffen sie dem Unternehmen die Zuversicht, nach den Standards liefern zu können, für die es in den Märkten Nord-, Mittel- und Südamerika, EMEA und APAC bekannt ist.



"Ich freue mich sehr über dieses Vorhaben - unsere Fähigkeiten auf den australischen Markt auszuweiten und für unsere Kunden ein echter globaler Technologiepartner zu sein", so Fred D'Alessandro, Gründer und CEO von Diversified. "Das Team von Rutledge AV und alles, was es aufgebaut hat, sind ein Beweis für seine Stärken als Unternehmen. Die Synergie unserer Unternehmenskulturen, immer ein wichtiger Entscheidungsfaktor, verspricht dabei weiteres Wachstum und weitere Chancen."



Rutledge AV, das 1979 in bescheidenem Rahmen von Michael und Sandy Rutledge gegründet wurde, hat sich zu Australiens größtem Spezialisten für AV-Integration entwickelt - mit Niederlassungen in sieben Staaten und Territorien und über 350 AV-Profis. "Es erfüllt mich mit großer Freude, für mein Lebenswerk das perfekte Zuhause gefunden zu haben", so Michael Rutledge. "Sandy und ich freuen uns darauf, mitzuerleben, wie sich das Unternehmen als Teil der Diversified-Familie weiter erfolgreich entwickelt."



Kevin Collins, President von Diversified: "Die Aufnahme von Rutledge AV in die Diversified-Familie ist ein enormer Meilenstein, an dem ich mit Stolz mitgewirkt habe. Ein Großteil unseres strategischen internationalen Wachstums hat uns an diesen Punkt geführt; inzwischen haben wir auf fast allen Kontinenten der Welt Niederlassungen aufgebaut. Am wichtigsten: Wir haben diesen Punkt durch die Zusammenarbeit mit hochgradig fähigen Unternehmen erreicht, die unsere Werte und unsere Leidenschaft für Technologielösungen der nächsten Generation teilen."



Andrew Morrice, CEO von Rutledge AV, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, Teil von Diversified zu sein. Angesichts der vielen Ähnlichkeiten zwischen unseren Unternehmen und des innovativen Ansatzes, den Diversified in der Technologiedienstleistungsbranche verfolgt, war die Fusion eine logische Konsequenz. Wir können es kaum erwarten, als ein Team zusammenzuarbeiten."



Rutledge AV wird als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Diversified operieren - wird weiterhin ein vertrauenswürdiger Partner für seine Kunden sein, während es das Angebotsportfolio von Diversified einführt und deren Unternehmen Mehrwert bietet. Andrew Morrice und sein Team werden Diversifieds Expansion nach Australien leiten und den Aufbau der Geschäftsaktivitäten des Unternehmens in der Region unterstützen.



Diversified ist ein führender globaler Anbieter von Technologielösungen. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Paket von Lösungen an, die heutige Unternehmen mit dem globalen Markt verbinden. Erfahren Sie mehr unter www.diversifiedus.com.



