Synteract, ein innovatives CRO, das sich mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammengeschlossen hat, um neue Medikamente auf den Markt zu bringen, setzt sein Engagement in spezialisierten Entwicklungszentren fort und erweitert das Team um zwei neue Führungskräfte. Christopher Heckman (RN, BSN) tritt als Vorstand für onkologische Entwicklungen dem Unternehmen bei und wird das unternehmenseigene Entwicklungszentrum für Onkologie aufbauen, während Dr. Art Wamil (M.D., Ph.D.) als leitender medizinischer Direktor und leitender Neurologe hinzukommt, um die Entwicklungszentren für neurodegenerative und seltene Krankheiten weiter zu stärken. Seit der Bündelung seiner Fachkompetenz in fünf Entwicklungszentren im Jahr 2018 konnte Synteract zunehmende Chancen in seinem Biopharma-Geschäft verzeichnen, insbesondere in den Bereichen Onkologie und neurodegenerative Erkrankungen, die sowohl von seltenen Krankheiten als auch von nicht seltenen Indikationen stammen.

Mit 23 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung ist Christopher Heckman eine versierte Führungskraft mit Management-, Klinik- und Geschäftsentwicklungserfahrung. Er verfügt über eine breite Erfahrungsbasis über den gesamten Lebenszyklus der Medikamentenentwicklung, mit strategischen und operativen Verantwortlichkeiten, mit praktischem Engagement in allen Entwicklungsphasen sowie globaler Registrierungserfahrung. Zuvor hatte er Führungspositionen im Portfoliomanagement bei großen und kleinen CROs inne und leitete ein Onkologieprodukt bis zur Zulassung für ein großes Pharmaunternehmen.

Dr. Wamil ist Neurologe/Elektrophysiologe mit mehr als 20 Jahren wissenschaftlicher und medizinischer Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen und Biotech/Pharmazie, vor allem in Neurologie, Neurowissenschaften/ZNS sowie Diagnostik, und er arbeitet sowohl mit Erwachsenen als auch mit Kindern. Er hat mehr als 30 wissenschaftliche Arbeiten und über 70 wissenschaftliche Zusammenfassungen, Poster und Präsentationen mitverfasst und ist aktives Mitglied von AAN, AES, MDS, AHA/ASA und AMA.

CEO Steve Powell dazu: "Wir freuen uns, diese erfahrenen Führungskräfte in das Unternehmen aufzunehmen, da sie sowohl ein breites und profundes Wissen in ihren jeweiligen Therapiegebieten als auch ein tiefes Verständnis dafür bieten, was erforderlich ist, um Studien durch den komplexen klinischen Entwicklungsprozess zu führen. Ihre langjährige Erfahrung und ihre umfangreichen wissenschaftlichen und medizinischen Fähigkeiten werden unsere bereits starken Teams ergänzen. Ich bin zuversichtlich, dass sie wertvolle Ergänzungen sein werden, um die besten Strategien für die Studien, die wir im Auftrag unserer Kunden durchführen, zu ermitteln."

Dr. Wamil promovierte an der Medizinischen Universität Lublin (MUL) in Polen und absolvierte seine Praktika, Aufenthalte und Stipendien bei MUL, an der Vanderbilt University und am Northwestern University/Children's Memorial Hospital. Er wurde in Elektrophysiologie/Epilepsie ausgebildet und war zuvor über zehn Jahre lang an der Fakultät für Neurologie und Anästhesiologie am Vanderbilt University Medical Center tätig.

Heckman erhielt seinen Bachelor of Science in Krankenpflege und organischer Chemie von der Misericordia University und absolvierte einen MBA in Finance am Iacocca Institute der Lehigh University, beide in Pennsylvania.

Über Synteract

"Bringing Clinical Trials to Life" (Klinische Studien zum Leben erwecken) steht für das Engagement von Synteract, mit Arzneimittelentwicklern, Patienten, Prüfärzten und Zulassungsexperten zusammenzuarbeiten, um Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen und bessere Therapien zu realisieren. Mit 800 Mitarbeitern in 21 Ländern unterstützt Synteract Biotech- und Pharmaunternehmen in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung bei der Markteinführung neuer Medikamente. Synteract hat fast 4000 Studien auf 6 Kontinenten und in mehr als 60 Ländern durchgeführt. Das Unternehmen hat zu über 240 Produktzulassungen beigetragen. Synteract verfügt über bemerkenswert profunde therapeutische Fachkompetenz in den Bereichen Onkologie, Dermatologie, neurodegenerative Krankheiten, Pädiatrie sowie seltene und vernachlässigte Krankheiten. Folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter .

