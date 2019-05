FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.05.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA XS1608040090 SENVION HD.NTS 17/22 REGS 0.000 %

IGYB XFRA DE000A2LQ2L3 INNOGY SE Z.VERK. 1.400 EUR

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.079 EUR

FJAB XFRA LU0094864450 UBS LUX MED.T.BD-EUR P-DI 0.780 EUR

UNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.414 EUR

UNVA XFRA US9047677045 UNILEVER ADR/1 LS-,031111 0.414 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.357 EUR

QYM XFRA US8336351056 SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 0.368 EUR

NFS XFRA US6558441084 NORFOLK STHN CORP. DL 1 0.767 EUR

IBU XFRA DE000A0XYHT5 IBU-TEC ADV.MATER. INH.ON 0.200 EUR

MUVB XFRA US6261881063 MUENCH.RUECK.UNS.ADR 1/10 0.930 EUR

JB1 XFRA US4456581077 HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 0.232 EUR

HXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.134 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.696 EUR

VC3 XFRA US1993331057 COLUMBUS MCKINNON DL-,01 0.054 EUR

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01 0.076 EUR

FKZ XFRA US1261531057 CPFL ENERGIA SA ADR/2 O.N 0.220 EUR

CSG XFRA US1258961002 CMS ENERGY CORP. DL-,01 0.341 EUR

34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. 0.036 EUR

JAV2 XFRA TH0975010R11 ESSO (TH.)-NVDR- BA4,9338 0.003 EUR

JAV XFRA TH0975010016 ESSO THAIL.-FGN- BA4,9338 0.003 EUR

O5I XFRA SG1Q75923504 OLAM INTL LTD SD -,10 0.026 EUR

P3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.017 EUR

DEVL XFRA SG1L01001701 DBS GRP HLDGS SD 1 0.393 EUR

WML1 XFRA NO0010571698 WILH.WILHELM.HLDG A NK 20 0.258 EUR

NBA XFRA NO0010031479 DNB NOR ASA A NK 10 0.853 EUR

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16 0.410 EUR

N9J XFRA KYG6382M1096 NAGACORP. LTD HD -,0125 0.026 EUR

FZ1E XFRA DE000A1JSWP1 FRANKF.AKTIENFO.F.STIFT.A 2.090 EUR

RDEB XFRA GB00B2B0DG97 RELX PLC LS -,144397 0.345 EUR

39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.087 EUR

FEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.059 EUR

KWW XFRA GB00B1VN4809 VOLGA GAS PLC LS-,01 0.058 EUR

UNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.411 EUR

LS4C XFRA GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE 0.501 EUR