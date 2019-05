FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 02.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DVW XFRA MHY1968P1051 DANAOS CORP. DL -,01

PSG XFRA US36467A1079 GAMING PART. INTL DL-,01

C7C XFRA US18451C1099 CLEAR CHANNEL O.H.A DL-01

MKL XFRA NO0004822503 ATEA ASA NK 1

HP81 XFRA HK0000051067 HOPEWELL HLDGS NEW

IYP XFRA CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,10

1DP XFRA NO0010816093 ELKEM ASA NK 5

G0A XFRA CA38871L1094 GRAPHITE ENER. CORP. O.N.

DAB XFRA NO0003021909 ABG SUND.COL.HLD.A NK-,23

TFS XFRA GG00B1RMC548 TETRAGON FINL GRP DL-,001