Offshore-Bohrungen erleben einen Wiederaufschwung mit Milliardeninvestitionen in neue Erschließungen auf der grünen Wiese. Digitale Strategen im Öl- und Gassektor sehen die Möglichkeit einer Nutzung neuer Projekte, um neue, transparentere digitale Workflow-Prozesse in ihren Betrieben einzuführen. Der Branchenführer im digitalen Offshore-Raum, FutureOn, stellt heute offiziell seine digitale Zwillingsplattform FieldTwin auf Cloud-Basis vor, die dem digitalen Zwilling des Unterwasserfeldes vom ersten Konzept bis zum ersten Öl und darüber hinaus alles ermöglicht. Die digitale Datenvisualisierung des Offshore-Feldes mit FieldTwin ermöglicht eine intelligentere, gemeinschaftlichere und effizientere Feldplanung und -bewirtschaftung so kommen Unternehmen schneller zum ersten Öl.

FutureOn's FieldTwin enables digital twin of the subsea field. (Photo: Business Wire)

"Zukunftsorientierte Unternehmen verstehen die enorme Chance, um mit Big-Data-Analytik einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und mehr Wert aus ihren bedeutenden Investitionen im Offshore-Bereich zu schaffen", sagte Paal Roppen, Chief Executive Officer von FutureOn. "FieldTwin visualisiert und zentralisiert Daten in einer einzigen Quelle, um die Zusammenarbeit zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen, Kosten zu senken, Zeitpläne zu verkürzen und den Betrieb zu verbessern."

FieldTwin:

Baut die Feldarchitektur um eine einzige Datenquelle herum auf und verbessert so die Zusammenarbeit zwischen den Projektteams und senkt das Risiko.

Verbessert den Projektablauf und die Datentransparenz und schützt gleichzeitig proprietäre Informationen.

Integriert IdD-Sensordaten in ein visuelles Kontext-Dashboard zur Echtzeitüberwachung von Anlagenzuständen, Bohrloch-Förderleistungen, Produktionswerten, Schiffsstandorten und Ingenieuraufgaben.

Optimiert bisher nicht verwaltbare und ungenutzte Datenströme durch 2D/3D-Visualisierungen.

Reduziert die Installationszeiten.

Schützt Daten durch Cloud-Sicherheitssysteme.

Verbindet künstliche Intelligenz und historische Daten mit Bohrlochplanung, Bohrung, Installation und Betrieb, um die Feldlayouts und die Konzeptauswahl zu verbessern.

"Unsere E&P-Kunden wollen die Plattformen letztlich unbemannt lassen und ihre Offshore-Betriebe und -Anlagen aus der Ferne überwachen und warten", so Roppen weiter. "FieldTwin von FutureOn ermöglicht es allen Beteiligten, mehr als je zuvor zu sehen die gleichen Informationen zur gleichen Zeit, um mehr Einfluss auf das Ergebnis eines Projekts zu nehmen und effizientere Entscheidungen zu treffen, die Zeit sparen, Fehler reduzieren und Risiken minimieren."

In Anerkennung der Auswirkungen des Unternehmens auf die Transformation traditioneller Arbeitsabläufe in der Öl- und Gasindustrie hat die Offshore Technology Conference (OTC) FutureOn, den Hersteller von FieldAP eine FieldTwin-Plattformanwendung zu einem Gewinner des Preises Spotlight on New Technology 2019 gekürt. Die "Spotlight on New Technology"-Auszeichnung präsentiert 18 der fortschrittlichsten Technologien, welche die Offshore-Industrie in die Zukunft führen. OTC wird den Preis am 6. Mai 2019 anlässlich der Jahrestagung, einer der bestbesuchten Veranstaltungen in der Branche, in der texanischen Metropole Houston an FutureOn überreichen.

FutureOn wird in Zusammenarbeit mit McDermott und Siemens auf der OTC-Tagung an deren Ständen zeigen, wie FieldTwin derzeit von zukunftsorientierten Kunden und Partnern eingesetzt wird, um ihre digitalen Strategien zu stärken.

Über FutureOn

FutureOn mit Hauptsitz in der norwegischen Hauptstadt Oslo und einer amerikanischen Niederlassung und Büros hier in den USA ist ein Innovator im Bereich digitaler Technologien, die es Kunden ermöglichen, mehr Möglichkeiten für ihre Vermögenswerte wahrzunehmen und mehr zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Weitere Informationen über FutureOn finden Sie auf www.futureon.com, und Sie können sich mit uns über Twitter, Facebook und LinkedIn in Verbindung setzen.

